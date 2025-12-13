Descubre que está muriéndose de cáncer tras dar a luz a su bebé: "Estoy mirando mi propia mortalidad a la cara"

Una mujer que decidió utilizar esperma de un donante para ser madre le diagnosticaron cáncer en estadio cuatro al poco tiempo de dar a luz a su hijo. Se trata de Emily Hausman, una mujer de 43 años, de Utah, Estados Unidos, que tomó la decisión de formar una familia por su cuenta mediante fecundación in vitro.

Al poco tiempo de dar a luz a su bebé, descubrió que tenía un melanoma que se había extendido a su pecho. Antes de tener un hijo, Emily pasó mucho tiempo meditando esta decisión y se dio cuenta de que "elegir hacerlo por su cuenta no significaba que renunciase a tener familia". Para Emily, esta decisión significaba "que no estaba dispuesta a conformarse con alguien que no fuera su persona".

Tras una exitosa transferencia de embriones, Hausman sufrió la primera de lo que sería una serie de graves complicaciones de salud, que la llevaron al hospital. Apenas dos meses después de estar embarazada de su hijo Ezekiel, sufrió un hematoma subcoriónico: un diagnóstico preocupante que se ha asociado con un mayor riesgo de aborto espontáneo. Esto sucede cuando la sangre se acumula entre la pared del útero y el saco o las membranas que protegen al feto en desarrollo.

Por suerte, Emily Hausman logró recuperarse por completo. Sin embargo, después de dar a luz a su hijo en mayo de 2025, fue trasladada de urgencia al hospital para una cirugía de emergencia después de que encontraran un coágulo de sangre en el útero.

A la mujer de 43 años le costó varios meses recuperarse de la cirugía, ya que al mismo tiempo estaba luchando contra la endometriosis. Durante esta dura etapa, Emily "estaba agotada y trataba de seguir el ritmo", pero su cuerpo no podría soportarlo.

Posteriormente, le diagnosticaron cáncer de melanoma metastásico en etapa cuatro, después de que uno de sus senos presentase irregularidades tras dejar de amamantar. Al descubrir que padecía cáncer, aseguró estar "histérica". A esa mala noticia, se unió el despido de su puesto de trabajo. A pesar de la perspectiva positiva de Hausman, su bebé y ella tenían graves dificultades económicas.

Actualmente, Emily Hausman se encuentra en tratamiento y, hasta ahora, ha recibido dos sesiones de inmunoterapia. Para ayudar económicamente a Emily en su lucha contra el cáncer, sus amigos han creado una página de GoFundMe y la mujer de 43 años está decidida a demostrar a la gente que siempre vale la pena seguir adelante en la vida y asegura estar "mirando su propia mortalidad a la cara".

15.000 personas en Reino Unido padecen cáncer de melanoma

El cáncer de melanoma es un tipo de cáncer de piel que se propaga mucho más allá de los ganglios linfáticos. Los lugares más comunes donde se propaga son los pulmones, el hígado, los huesos, el cerebro o el tejido mamario.

El mayor factor de riesgo del melanoma es la exposición a la luz ultravioleta, ya sea a través de camas solares o exposición directa al sol. En la actualidad, alrededor de 15.000 personas en el Reino Unido son diagnosticadas con melanoma cada año y la tasa de incidencia aumenta más rápido que la de cualquier otro cáncer común. Asimismo, el tratamiento del cáncer depende de si se ha propagado o no.

