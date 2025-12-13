Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bielorrusia libera a 123 presos después de que Estados Unidos retire las sanciones a la potasa

Es la mayor liberación de prisioneros llevada a cabo por el régimen de Aleksandr Lukashenko desde que inició conversaciones con la Administración Trump.

Imagen del activista bielorruso, Ales Biliastski, premio Nobel de la Paz

Bielorrusia libera a 123 presos después de que Estados Unidos retire las sanciones a la potasa | EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha puesto en libertad a 123 prisioneros políticos, entre los que se incluyen el ganador del premio Nobel de la Paz en el año 2022, Ales Bialiatski, y a los principales líderes opositores en prisión, MaríaKolésnikova y Víctor Babariko.

Tal y como han anunciado desde la Presidencia de Bielorrusia, "el jefe del Estado ha decidido indultar a 123 ciudadanos de varios países condenados bajo las leyes de la República de Bielorrusia por diversos delitos, incluidos espionaje, terrorismo y actividades extremistas". Asimismo, indican que estos indultos se han producido tras "los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos en relación con el levantamiento de las sanciones ilegales contra la industria de potasa llevadas a cabo por Biden".

Para John Cole, el enviado de Trump al país, ese levantamiento de las sanciones fue "un buen paso" y asegura que "se irán levantando más sanciones" a medida que las relaciones entre ambos países se normalicen.

Medicinas prohibidas y condiciones extremas: así era la situación de los presos

El jefe de Viasná, Bialitski, había estado incomunicado durante mucho tiempo, coincidiendo con su traslado a la prisión de Gorki, en la región de Moguiliov, conocida por sus duras condiciones de encierro. Desde Amnistía Internacional (AI), se había pedido insistentemente la liberación del activista de 63 años, que sufre enfermedades crónicas. Según varias organizaciones de derechos humanos, Bialitski era enviado a celdas en solitario donde le denegaban la recepción de paquetes y medicinas.

En cuanto a Kolésnikova, estrecha colaboradora primero de Babariko y después de la candidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, fue detenida tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2020. Kolésnikova fue trasladada por la fuerza a la frontera con Ucrania, pero rompió el pasaporte y se negó a ser deportada. Tras este hecho, fue condenada a 11 años de prisión por conspirar contra el poder.

Por otro lado, Babariko fue detenido durante la campaña electoral de 2020 antes de poder registrar su candidatura presidencial.

Ucrania recibirá a 114 indultados

Ucrania ha confirmado que, de las 123 personas indultadas por el presidente bielorruso, 114 serán recibidas en el país. Entre los recibidos destacan los principales líderes opositores que estaban encarcelados. Tal y como han indicado en el Centro de Coordinación para Prisioneros de Guerra de Ucrania, "se ha llevado a cabo una operación para el retorno de 114 civiles que eran retenidos en el territorio de la República de Bielorrusia".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló previamente que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, Kirilo Budánov, le había informado sobre los detalles de la operación para la liberación de los civiles. Según Zelenski, "gracias al papel activo de Estados Unidos y a la cooperación entre nuestros servicios de inteligencia, cerca de un centenar de personas están recuperando ahora su libertad, entre ellas cinco ciudadanos ucranianos".

