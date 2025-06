Un hombre revela las últimas palabras que su hijo le dijo antes de caer por un acantilado: "Nunca he visto nada igual"

Un hombre reveló las últimas palabras que le dijo su hijo antes de caer por un acantilado de 36 metros de altura durante una caminata en la montaña. Los hechos ocurrieron en California.

Zane Wach, de 14 años, volvía después de alcanzar la cima del Monte Whitney con su padre Ryan cuando comenzó a decir cosas alarmantes. El hombre explica que su hijo comenzó a sentir los efectos del mal de altura y comenzó a alucinar.

Ryan explicó que su hijo dijo que "no podía decir si estaba soñando o no" y dijo que podía ver "muñecos de nieve" y "la rana Kermit".

Padre e hijo subieron la cima de 4.400 metros del Monte Whitney, el más alto de Estados Unidos. Sin embargo, cuando comenzaron a descender, Zane Wach comenzó a sentirse mal y a decir "cosas alarmantes". "Comenzó a experimentar algunas alucinaciones. Dijo que había un muñeco de nieve allí abajo y que podía ver a la rana Gustavo cerca de un lago verde en la distancia", explicó según 'The Sun'.

A medida que el estado mental del joven empeoraba, no podía distinguir entre el sueño y la realidad, según el padre. "Nunca he visto nada igual. No hacía movimientos bruscos, pero era como si estuviera sonámbulo. No confiaba en lo que pudiera hacer", explicó.

Al momento, el Joven se desvió del sendero y se desplomó por el costado del acantilado. Según explica Ryan, no pudo impedir que su hijo se lanzara por el acantilado. "Estaba en dirección a la cornisa. Pensó que estaba justo ahí, como si la camínate hubiera terminado. Me sequé los ojos por un segundo y cuando levanté la vista, ya estaba a tres metros de distancia", añadió.

La caída le produjo una lesión cerebral traumática. Los médicos sospechan que, además del mal de altura, Zane también sufría una peligrosa combinación de deshidratación y falta de sueño. Ryan explicó que su hijo estaba en óptimas condiciones físicas antes de la cumbre y no tenía antecedentes de problemas de salud mental.

Tras el accidente, un helicóptero de emergencia trasladó a Zane al hospital, donde permanece en coma inducido. Los médicos dicen que sus únicas otras lesiones fueron un tobillo roto, un dedo fracturado y una sección fracturada de su pelvis.

El padre lanzó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos médicos de Zane. Hasta el momento ha recaudado 21.000 dólares.

