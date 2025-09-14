Netanyahu visita con Rubio el Muro de las Lamentaciones: "Esta alianza nunca ha sido tan fuerte"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países "nunca ha sido tan fuerte". "Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Antes, los tres rezaron juntos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y Rubio lo hizo portando una kipá en la cabeza, tras lo que metieron entre las piedras de la pared sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición judía por la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños.

Tras la oración, Netanyahu y Rubio ha recorrido varios túneles subterráneos en la zona. Ambos, acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y las esposas de los tres, han sido guiados por la directora ejecutiva del centro del, Suli Eliav.

Lazos entre Israel y Estados Unidos

Así, Netanyahu ha afirmado que la visita de Marco Rubio, pocos días después de haber bombardeado Qatar, subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y Estados Unidos. "Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar", ha manifestado en declaraciones a los medios tras al visita.

Netanyahu ha hecho hincapié en que desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y el nombramiento de Rubio "esta alianza nunca ha sido más fuerte". "Lo apreciamos profundamente", ha agregado, antes de darse la mano y abandonar juntos el lugar, según recoge el diario The Times of Israel.

La visita de Rubio se produce cinco días después de que Israel intentara matar a altos cargos de Hamás afincados en Catar mientras estudiaban la última propuesta de alto el fuego estadounidense, un ataque que molestó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Mañana lunes una delegación de 250 legisladores estatales de Estados Unidos visitará Israel y serán recibidos por Netanyahu en el Ministerio de Exteriores, tras lo que asistirán a un acto en la Knéset (Parlamento) en Jerusalén.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com