Israel acusa a Sánchez de "animar" a los manifestantes y tacha a su Gobierno de "vergüenza para España" tras la suspensión de La Vuelta

En la prensa internacional ya recogen lo sucedido en Madrid con la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, y no han tardado en llegar las primeras reacciones políticas. Israel ha acusado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. de haber alentado las protestas propalestinas.

La reacción de Israel

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha arremetido contra Sánchez en redes sociales: "Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

"La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha añadido. Saar considera que el comportamiento del Ejecutivo español supone una "vergüenza nacional" tras lo ocurrido en Madrid.

Portada internacional

La suspensión de la etapa final de La Vuelta ha saltado a las portadas de la prensa europea. El diario francés 'Le Figaro' ha titulado: "Vuelta a España: La etapa final se suspende definitivamente por las protestas pro palestinas".

En Italia, 'La Reppublica' informaba: "Estallan protestas pro palestinas en Madrid: se bloquea la ruta, la policía carga y se cancela la etapa". Mientras, 'The Guardian', en Reino Unido, destacaba: "Vingegaard gana la Vuelta tras la cancelación de la última etapa en medio de protestas pro palestinas en Madrid".

La victoria del ciclista danés Jonas Vingegaard ha quedado así prácticamente en segundo plano frente a la polémica política y diplomática que rodea el desenlace de la carrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.