Novedades sobre el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann y la policía de Londres

El caso de Madeleine McCann es uno de los enigmas más sonados de las últimas décadas. La menor, que en ese entonces tenía tres años, desapareció de su cama la noche del 3 de mayo de 2007, cuando su familia se encontraba alojada en un apartamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal.

Durante las dos últimas décadas se ha seguido investigando todo tipo de rastro, huellas y pistas que puedan esclarecer que pasó con la menor. Desde la sospecha de sus padres, hasta la supuesta aparición de una joven que aseguraba ser la niña desparecida, pero que acabo por ser desmentido.

Llegan novedades y se centran en Christian Brueckner, el principal sospechoso. Brueckner se ha negado a ser investigado por la policía de Londres en relación con el caso McCann.

Christian Brueckner, de 49 años, es considerado el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine en 2007. El hombre ha sido acusado de tres delitos de violación y dos de abusos sexuales en estado grave, todos ellos ocurrido en Portugal entre diciembre de 2000 y junio de 2017.

Actualmente se encuentra cumpliendo condena por uno de estos delitos, la violación de una anciana en su domicilio en Praia de luz en el año 2005. Pero su libertad podría darse este mismo miércoles.

La Policía londinense siempre ha sospechado de Brueckner como culpable de la desaparición de la menor británica. Por ello, las autoridades indicaron haber enviado una solicitud internacional para poder realizarle una entrevista que continúe dando pistas sobre qué le sucedió a la menor aquella noche.

El inspector jefe detective Mark Cranwell, de la Met, ha declarado: "Durante varios años hemos colaborado estrechamente con nuestros colegas policiales en Alemania y Portugal para investigar la desaparición de Madeleine McCann y ayudar a su familia a comprender lo ocurrido la noche del 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz", añadió.

"Hemos solicitado una entrevista con este sospechoso alemán, pero, por razones legales, solo puede realizarse mediante una carta rogatoria internacional, que ya se ha presentado. Posteriormente fue rechazada por el sospechoso. A falta de una entrevista, continuaremos investigando cualquier línea de investigación viable".

Debido a la negativa por parte del sospechoso a la entrevista, esta no se podrá realizar. Solo queda que las autoridades continúen con la investigación para determinar que le paso a Madeleine McCann.

