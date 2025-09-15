Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan 20 muertes relacionadas con un negocio de suicidio asistido: daban a sus víctimas un medicamento para sacrificar animales

El principal sospechoso aseguró que practicaba eutanasia a ballenas para conseguir las drogas que introducía a sus pacientes.

Un coche de la Polic&iacute;a australiana

Un coche de la Policía australianaAgencias

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía australiana de Queensland está investigando alrededor de 20 muertes que están, presuntamente, relacionadas con una empresa que proporcionaba drogas de uso veterinario para asistir en suicidios.

Las autoridades han acusado a tres personas que están relacionadas con el presunto suicidio asistido de un hombre de 43 años en la isla de Hope, en Gold Coast, y continúan investigando "unas 20 muertes", tal y como recogieron en un comunicado.

El hombre de 43 años murió el pasado 11 de abril por una sobredosis de pentobarbital, un medicamento que habitualmente se usa en veterinaria para sacrificar animales, tal y como reveló la autopsia que el forense envió a la Policía.

Por el momento, hay tres imputados por este caso. Uno de ellos es un hombre de 53 años del distrito costero de Gold Coast. Este hombre está acusado de proporcionar ayuda en un suicidio y delitos de tenencia y tráfico de drogas. Otra de las acusadas es una mujer de 81 años de Southport y por último, un hombre de 80 años de Ashmore, municipio perteneciente al distrito Gold Coast. Los tres acusados se enfrentan a cargos relacionados con tráfico de drogas.

El principal acusado consiguió esas drogas a través de una organización benéfica que utilizaba como tapadera

Pese a que todavía no se conocen los detalles del caso, el principal acusado ofrecía "servicios de fin de vida" y había conseguido acceder a esas drogas a través de una organización benéfica que utilizaba como tapadera bajo el pretexto de practicar eutanasia en ballenas.

Aunque desde su organización decía practicar eutanasia en ballenas, había ofrecido diversos servicios para ayudar a las personas a morir. Supuestamente, el hombre acusado ofreció redacción de testamentos y la búsqueda de personas fallecidas.

Tal y como ha detallado el inspector Mark Mooney, de la Brigada de Investigación Criminal de Gold Coast, el hombre habría proporcionado estos servicios "como una transacción comercial y solo por dinero".

Según el inspector, se trata de una pesquisa "a gran escala y compleja" que involucra a varias unidades especializadas y advirtió que el principal acusado "habría aprovechado la vulnerabilidad de personas en sus momentos más desesperados".

Asimismo, los agentes sospecharon que el investigado podría haber contactado con otros fallecidos desde 2021 y que el número de muertes bajo investigación "podría aumentar" a medida que avance la pesquisa.

La muerte asistida es voluntaria desde 2023 en Queensland

En Queensland, cuya capital es Brisbane, la muerte asistida voluntaria es legal desde 2023, pero está estrictamente regulada por la ley estatal.

Para acceder a este derecho, una persona debe presentar una solicitud formal ante un organismo regulador. Dicho organismo es el encargado de verificar que se cumplen todos los requisitos legales y médicos, asegurando que el proceso se realice bajo supervisión, con consentimiento informado y protecciones para evitar abusos.

También hay una normativa parecida sobre este asunto en el resto de Australia. En contraposición, el Territorio de la Capital Australiana, Nueva Gales del Sur y el Territorio del Norte, la muerte asistida no es legal.

