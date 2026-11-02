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Un hombre es condenado a 12 años de prisión por drogar y violar a su pareja en Alemania en cincuenta ocasiones

El condenado, de 39 años, llegó a abusar de su pareja en medio centenar de ocasiones, además de grabar y compartir esos vídeos en internet.

Policía alemana

Policía alemana Europa Press

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Un hombre ha sido condenado a 12 años de cárcel por drogar y violar a su pareja en al menos 50 ocasiones, grabarlo y compartirlo en plataformas de Internet.

Le drogaba para después violarla y subir los vídeos a internet

Los hechos tuvieron lugar en Ronnenberg, Hannover (Alemania) entre noviembre de 2021 y marzo de 2026, periodo en el que este hombre se dedicó a administrar drogas a su novia para abusar sexualmente de ellas -en 33 casos era violación con agravantes según la Audiencia Territorial de Hannover- además de grabar los hechos y compartirlos en grupos de chat y otras plataformas de internet.

Además, en estas plataformas también publicaba imágenes de su pareja cuando se duchaba.

La mujer se enteró de lo sucedido a raíz de la investigación

Tal y como ha admitido un portavoz del tribunal de Hannover, la mujer nunca tuvo conocimiento de estos hechos ya que el hombre le drogaba utilizando somníferos y ketamina. Fue a raíz de la investigación cuando la víctima comenzó a tener conocimiento del caso.

Todo empezó con la investigación de varios periodistas alemanes

Este es un caso que recuerda al de Gisele Pelicot en Francia, por su similitud pero especialmente porque fue un grupo de periodistas alemanes los que investigaron las redes online de hombres que comparten en la red abusos cometidos contra sus parejas y hubo uno de ellos, el del agresor, que llamó la atención de estos. Estas pesquisas obligaron a que se abriera una investigación policial internacional y el hombre ya ha sido imputado una vez pudo ser identificado. Pese a que la sentencia todavía no es firme, todo apunta a que será condenado a 12 años, aunque la fiscalía pedía 13.

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