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Una profesora de primaria se declara culpable de abusar de su alumno y tener una hija con él cuando tenía 13 años

Según la investigación, los abusos comenzaron cuando el menor tenía 11 años y se prolongaron durante cuatro años.

Laura Caron, exmaestra condenada

Laura Caron, exmaestra condenada Centro Correccional del Condado de Cape May

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Una antigua profesora de Nueva Jersey se ha declarado culpable de un delito relacionado con los abusos sexuales a un alumno con el que tuvo una hija cuando él tenía 13 años.

Laura Caron, de 36 años, ha aceptado un acuerdo que contempla cinco años de prisión, la retirada de su licencia docente y la prohibición de volver a ocupar un empleo público.

Caron reconoció su culpabilidad el pasado 28 de octubre ante el Tribunal Superior del condado de Cape May, según anunció el viernes el fiscal Jeffrey H. Sutherland. El cargo aceptado es el de poner en peligro el bienestar de un menor mediante conductas sexuales, considerado un delito de segundo grado en Nueva Jersey.

La mujer había trabajado durante más de una década como profesora de quinto curso de primaria en Middle Township. Según los investigadores, los abusos comenzaron en 2016, cuando el niño tenía 11 años, y se prolongaron hasta 2020. En 2019, Caron dio a luz a una niña cuyo padre era el menor, que entonces tenía 13 años.

La mujer comenzó a dar clases al menor

La investigación reconstruyó cómo la docente había estrechado su relación con la familia después de dar clase al niño y a uno de sus hermanos. Según la documentación judicial citada por medios locales, la madre comenzó a permitir que sus hijos pasaran algunas noches en casa de Caron después de que esta se ofreciera a cuidarlos.

Aquellas estancias ocasionales terminaron convirtiéndose en una convivencia habitual. El menor y sus hermanos residieron en la vivienda de la profesora durante el periodo investigado, entre 2016 y 2020.

Las sospechas salieron a la luz en diciembre de 2024, cuando el padre del adolescente publicó en Facebook que la hija de Caron se parecía a él y a su hijo. La niña tenía entonces cinco años. Ese comentario dio paso a una investigación sobre la relación entre la docente y su antiguo alumno.

Caron fue detenida el 15 de enero de 2025. En junio de ese año, un gran jurado formuló cargos por agresión sexual agravada, agresión sexual y puesta en peligro del bienestar de un menor. La investigación fue desarrollada por la Fiscalía del condado de Cape May y la unidad de delitos graves de la Policía de Middle Township.

El joven, ya adulto, ha defendido públicamente a su antigua profesora y ha pedido que se retiren los cargos, según recoge el 'New York Post'. El procedimiento judicial ha continuado y ha desembocado en el acuerdo de culpabilidad.

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