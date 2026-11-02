Trump cierra su maratón de mítines con promesas económicas y polémicas declaraciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este domingo en Kansas su maratoniana campaña de mítines para las elecciones de mitad de mandato, que se celebran este martes 3 de noviembre. En total, ha protagonizado en torno a 30 actos en 30 días, en un último esfuerzo por movilizar el voto republicano ante el temor de perder la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las encuestas apuntan a una posible derrota en la Cámara de Representantes, mientras que la batalla por el Senado se presenta más ajustada.

Durante la campaña, Trump ha asegurado que respetará los resultados electorales "si son honestos" y ha reconocido que "casi todos los presidentes pierden en las elecciones de mitad de mandato, sean buenos o malos".

El último mitin, en Kansas, volvió a dejar imágenes de agitadores expulsados del recinto y terminó, como es habitual, con el presidente bailando al ritmo de YMCA, de Village People.

Trump también repitió su promesa de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si los republicanos consiguen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Además, planteó cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de Nueva América.

Asimismo, volvió a realizar declaraciones polémicas sobre la guerra de Vietnam al asegurar que Estados Unidos podría haberla ganado en apenas una semana si hubiera bombardeado la ciudad de Ho Chi Minh, entonces conocida como Saigón. La ciudad era la capital de Vietnam del Sur, el bando al que apoyaba Washington durante el conflicto.

Conmoción en Michigan

La campaña también dejó un inesperado movimiento político en Míchigan. La congresista demócrata Haley Stevens, que perdió las primarias de su partido para optar al Senado frente a Abdul El-Sayed, anunció su apoyo al candidato republicano Mike Rogers.

Stevens, representante del ala moderada del Partido Demócrata y conocida por sus posiciones favorables a Israel, ha calificado de radical a El-Sayed. La congresista ha acompañado a Rogers a una misa y ha explicado públicamente los motivos de su respaldo. Trump, por su parte, se ha mostrado dispuesto a darle la bienvenida en las filas republicanas.

El propio El-Sayed ha restado importancia al movimiento y ha asegurado que no está interesado ni en Stevens ni en el candidato republicano.

Posible ataque nuclear

En paralelo, han aumentado las especulaciones sobre un posible ataque nuclear estadounidense contra Irán en los próximos días, en un contexto de presión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El comentarista Tucker Carlson ha difundido esta posibilidad, aunque por el momento no hay confirmación de que exista una decisión de Washington en ese sentido.

Trump, a prueba

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos se presentan como una oportunidad para que el Partido Demócrata recupere terreno frente a los republicanos. El presidente Donald Trump llega a esta cita electoral con unos índices de popularidad especialmente bajos, en un contexto marcado por el descontento económico y las consecuencias de la guerra de Irán.

La valoración del mandatario se sitúa en niveles comparables a los que registró George W. Bush en 2006, durante su segundo mandato. A ello se suma el rechazo de parte de la ciudadanía al conflicto iraní, que continúa sin resolverse y ha contribuido al aumento de los precios de los combustibles. Esta situación añade presión sobre los hogares estadounidenses, que ya muestran una creciente preocupación por el coste de la vida.

Históricamente, las elecciones de medio mandato han servido para medir el respaldo ciudadano al presidente de turno. Los antecedentes tampoco favorecen a los republicanos: en 18 de las últimas 20 convocatorias, el partido que ocupaba la Casa Blanca perdió escaños en la Cámara de Representantes.