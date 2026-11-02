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Un avión aterriza de emergencia en Budapest tras una amenaza de bomba

El vuelo, que cubría la ruta entre Londres y Sofía, tuvo que desviarse al aeropuerto de la capital húngara escoltado por un caza militar. Las autoridades inspeccionaron la aeronave y descartaron la existencia de una amenaza.

Avión de Wizz Air

Avión de Wizz Air Agencias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Momentos de tensión a bordo de un avión de Wizz Air que viajaba desde Londres hasta Sofía, en Bulgaria. La aeronave tuvo que interrumpir su recorrido este lunes después de recibir una amenaza de bomba en pleno vuelo. Ante esta situación, el piloto solicitó autorización para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Budapest, en Hungría.

El Ministerio de Defensa húngaro confirmó lo ocurrido y explicó que se activaron los protocolos de seguridad para acompañar al avión hasta tierra. "El vuelo de Wizz Air con destino a Sofía y procedente de Londres recibió una amenaza de bomba, por lo que interrumpió su trayectoria original y solicitó el permiso para aterrizar en el aeropuerto internacional de Budapest", informó el ministro Romulusz Ruszin-Szendi a través de Facebook.

Un caza militar escolta al avión hasta Budapest

La amenaza provocó la intervención de las Fuerzas Armadas de Hungría. El servicio de alerta de la OTAN activó la denominada 'alerta Alpha', lo que llevó al Ejército húngaro a movilizar un avión de combate Gripen.

Según explicó el ministro de Defensa, el caza despegó "en cuestión de minutos y asistió el aterrizaje del avión". Finalmente, el vuelo consiguió aterrizar en el aeropuerto Ferenc Liszt de Budapest.

Una vez en tierra, los equipos de seguridad inspeccionaron la aeronave para comprobar si existía algún peligro. Tras las comprobaciones, las autoridades no encontraron "ningún riesgo que constituya una amenaza".

Por su parte, Wizz Air explicó que la decisión de desviar el vuelo respondió a la necesidad de "asegurar la seguridad de los pasajeros" y cumplir con los protocolos establecidos.

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