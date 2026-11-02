Vídeo: el enfado de Carlos III bajo la lluvia mientras Camila se marcha con paraguas

La lluvia ha protagonizado uno de los momentos más llamativos de la visita de Carlos III y la reina Camila a las islas de Antigua y Barbuda. Lo que parecía un acto sin contratiempos ha terminado con el monarca completamente empapado y visiblemente molesto mientras esperaba que alguien le acercara un paraguas.

Todo comienza cuando empieza a llover. Camila consigue resguardarse bajo un paraguas y continúa su camino, mientras Carlos III permanece en el mismo lugar, sin ninguna protección frente al agua.

Carlos III hace señas a su personal

El rey observa cómo su esposa se aleja y, ante la situación, comienza a realizar gestos dirigidos a los miembros de su equipo para reclamar un paraguas.

En las imágenes se aprecia cómo el monarca mira a su alrededor, aparentemente desconcertado, mientras la lluvia continúa cayendo sobre él.

Carlos III incluso hace un amago de marcharse, aunque finalmente decide permanecer donde se encuentra a la espera de que su personal atienda su petición. Tras varios instantes bajo la lluvia, uno de los miembros de su equipo consigue acercarle el paraguas.

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