Una influencer australiana, en estado crítico en Bali tras contraer una grave infección cerebral

La creadora de contenido australiana Khiana Smith, de 23 años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Bali, tras sufrir una grave infección cerebral que ha puesto en peligro su vida durante sus vacaciones.

Smith, conocida por compartir vídeos relacionados con el fitness y por trabajar como entrenadora personal en internet, comenzó a encontrarse mal tras pasar dos semanas viajando por Europa. Posteriormente, llegó a Bali con la intención de disfrutar de una semana de descanso, pero su viaje dio un giro inesperado cuando empezó a sufrir síntomas preocupantes.

Según explicó la joven al medio australiano news.com.au, todo empezó con un intenso dolor de cabeza que le impedía incluso "levantarse de la cama". Más tarde, comenzó a tener mareos, problemas para hablar, visión borrosa y gran sensibilidad a la luz, por lo que decidió ir al hospital.

Alimentos contaminados, la posible causa de la enfermedad

Allí, los sanitarios le diagnosticaron meningitis bacteriana y viral, y durante su estancia ingresada, se contagió de neumonía y tuvo líquido en los pulmones. Por el momento, los especialistas no saben el origen de la infección, aunque consideran varias posibilidades: como la exposición al agua contaminada, alimentos en mal estado, o el contacto con otra persona infectada.

Pasaban los días y los síntomas iban a peor, así que Smith tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Internacional de Bali, donde recibió tratamiento. Su madre, Cass Smith, se cogió un vuelo inmediatamente a Indonesia en cuanto se enteró de la noticia.

"No hay nada más aterrador que saber que tu hija está luchando por su vida en un país extranjero", confesaba la progenitora. Su madre destacaba también la buena y rápida labor de los sanitarios, que "probablemente le salvaron la vida a su hija".

Las secuelas de la enfermedad

Sin embargo, la enfermedad ha dejado importantes secuelas. La joven asegura que tiene dificultades para recordar acontecimientos y mantener conversaciones, aunque sus familiares esperan que estos problemas sean temporales.

Por ahora, Smith no puede regresar a Australia debido a la inflamación cerebral y a los riesgos asociados a la presión durante un vuelo. Si su evolución es favorable, podría viajar en aproximadamente una semana para continuar la recuperación en su casa, en Gold Coast.