Un ciberataque eleva a 50 grados las neveras de supermercados y causa millones de pérdidas en Bélgica, Suecia y otros países europeos

Un ciberataque ha causado pérdidas de millones de euros en supermercados de Bélgica y Suecia al provocar el modo de descongelación de neveras y refrigeradores.

Los piratas controlaron la temperatura a distancia

Decenas de tiendas de comida sufrieron un hackeo por parte de piratas informáticos que pudieron manipular a distancia el modo de refrigeración de neveras para elevar su temperatura y provocar que todo tipo de alimentos perdieran la cadena de frío.

Este tipo de ataque también ocurrió en supermercados de Francia hace unos días, donde hasta 700 supermercados se vieron afectados, y este lunes la cadena de suministros belga 'Delhaize confirmó que unos cuarenta establecimientos resultaron afectados por un "incidente informático". Carrefour Bélgica también informó de problemas en quince tiendas.

No solo ha ocurrido en Suecia, Bélgica o Francia, sino que otros muchos países como Estonia, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo también han sido víctimas de este ciberataque.

"Las alarmas me despertaron a las 3 de la madrugada"

El ciberataque sucedió de madrugada y consistió en que los piratas informáticos manejaran a distancia la temperatura de los refrigeradores, llegándolos a elevar a una temperatura de 50 grados centígrados, tal y como informó la televisión belga: "Me despertaron las alarmas que empezaron a aparecer en mi teléfono alrededor de las tres de la madrugada", explicó el responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas.

Cada supermercado reaccionó como pudo, muchos de ellos no pudieron evitar pérdidas millonarias, y otros lo salvaron traspasando lo antes posible la comida a camiones frigoríficos: "Empezamos a movilizar técnicos desde la una de la madrugada para controlar la situación", explicó a la agencia Belga Stephan Moelans, director general de Sabcobel.