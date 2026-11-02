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Muere el influencer y modelo de OnlyFans Liam Fitzgerald a los 29 años tras un trágico accidente

Ha sido su pareja la que ha comunicado la triste noticia en las redes sociales.

Muere el influencer Liam Fitzgerald

Muere el influencer Liam Fitzgerald @liam_fitzgerald_

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El influencer estadounidense Liam Fitzgerald ha muerto a los 29 años tras un accidente de motocicleta el pasado 30 de octubre. Ha sido su novia, Jamie Lyn Rinaldi, quien ha confirmado la noticia a través de una publicación en Instagram que no ha tardado en llenarse de mensajes de condolencias y ánimo para la familia.

Fitzgerald acumulaba más de un millón de seguidores en Instagram, donde compartía contenidos relacionados con entrenamiento físico o su vida personal. También tenía presencia en la plataforma 'OnlyFans'.

El fallecimiento del influencer se ha conocido de manera pública ya que su pareja ha compartido la noticia en Instagram. "Con el corazón destrozado, comparto la devastadora noticia de que Liam falleció después de un accidente de motocicleta el 30 de octubre, aproximadamente a las 2 de la madrugada”, escribió.

"Pese a los esfuerzos de quienes intentaron desesperadamente salvarlo, no pudieron reanimarlo", detalló en un mensaje que ha conmocionado en redes sociales.

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