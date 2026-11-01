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Noche de caos en Frankfurt con más de 100 policías heridos y 54 detenidos

Varios comercios han sido saqueados y decenas de establecimientos han sufrido destrozos en Alemania, mientras Francia y Suiza también han registrado incendios, barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Disturbios en Frankfurt

Noche de caos en Frankfurt con más de 100 policías heridos y 54 detenidos | Reuters

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Joel Picó Lapeña
Publicado:

La violencia ha tomado las calles de varias ciudades europeas durante la noche del sábado. Las protestas convocadas el 31 de octubre, muchas de ellas impulsadas a través de las redes sociales, han terminado con saqueos, incendios y graves enfrentamientos con la policía en Alemania, Francia y Suiza.

Alemania ha sido uno de los países más afectados. En Frankfurt, más de un centenar de agentes han resultado heridos y 54 personas han sido detenidas, según ha informado este domingo el ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck.

Uno de los policías ha sufrido heridas graves después de recibir el impacto de una piedra que le ha provocado la pérdida de varios dientes. Para controlar los disturbios, las autoridades llegaron a desplegar hasta 1.300 efectivos. Los detenidos tienen entre 13 y 29 años y, según el ministro regional, la mayoría tiene nacionalidad alemana.

El balance de daños también es significativo. Cinco establecimientos han sido saqueados y otros 17 han sufrido destrozos. Además, se han presentado 87 denuncias penales, se han realizado 366 controles de identidad y se han emitido 1.225 órdenes de abandonar determinados espacios públicos.

Poseck ha explicado que la policía tuvo que hacer frente a entre 1.000 y 1.500 personas dispuestas a protagonizar altercados. Según sus declaraciones, muchos de los implicados procedían de localidades cercanas, aunque también de zonas más alejadas de Frankfurt. El ministro ha descartado que existan indicios de que los responsables llegaran desde el extranjero.

Los disturbios también han empañado las movilizaciones convocadas por la iniciativa 'Gen Z Regelt', que durante el día habían transcurrido mayoritariamente de forma pacífica en más de 30 ciudades. Decenas de miles de jóvenes salieron a reclamar mejoras educativas, justicia social y medidas frente al encarecimiento de la vida.

Francia, otro foco de tensión

En París, las protestas contra el coste de la vida han vuelto a terminar con enfrentamientos. Se han registrado vehículos incendiados, lanzamiento de fuegos artificiales y cargas policiales con gases lacrimógenos.Uno de los episodios más graves ha sido el lanzamiento de un cóctel molotov contra un grupo de gendarmes. Uno de ellos ha sufrido quemaduras en una pierna y la Fiscalía ha abierto una investigación por intento de homicidio.

Disturbios también en Suiza

La violencia ha llegado también a Zúrich y Basilea. En ambas ciudades se han levantado barricadas y se han incendiado elementos del mobiliario urbano. La policía ha respondido con gases lacrimógenos y balas de goma.Tres países y numerosas ciudades europeas que han vivido una jornada de protestas marcada por los enfrentamientos y los destrozos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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