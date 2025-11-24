Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Pensión

Un hombre cambia su nombre y su dirección cada año para evitar pagar la manutención a sus hijos

El objetivo del individuo era desaparecer de las administraciones para no pagar la pensión alimenticia a sus hijos.

Imagen de unos billetes

Imagen de unos billetes Pexels

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Las autoridades de la ciudad rusa de Tyumen han sacado a la luz un caso único de evasión de responsabilidades parentales: un hombre decidió cambiar su nombre completo y su lugar de residencia cada año para intentar evitar el pago de la pensión alimenticia. El encargado de revelar este caso fue el jefe del servicio de aguaciles, Roman Korenev, que se lo contó a un medio de comunicación local.

Según explicó el funcionario, el hombre llevaba a cabo un proceso completo de reinvención anual, ya que se modificaba el nombre, los apellidos y su dirección. Cuando pasaban doce meses, volvía a su identidad original con el objetivo de repetir el ciclo. La finalidad de este proceso era confundir a los agentes judiciales y desaparecer, de forma temporal, del radar administrativo.

Pese a su ingenio, la estrategia no funcionó porque cada cambio de identidad queda registrado y el propio registro civil notifica estas modificaciones a los aguaciles, de modo que la pista del individuo nunca se perdió del todo. El jefe del servicio de aguaciles subrayó que quienes intentan llevar a cabo este tipo de maniobras suelen desconocer que el sistema está preparado para rastrear estas variaciones.

Aunque esta estrategia no ha salido bien para el hombre que cambiaba su identidad, ha servido para que las autoridades locales recuerden que los deudores suelen recurrir a artimañas cada vez más raras con la esperanza de esquivar sus responsabilidades. De hecho, tal y como han detallado los alguaciles de Tyumen, este tipo de trucos es muy habitual.

Uno de los ejemplos citados por el propio servicio judicial es el de un moroso que dijo padecer agorafobia para impedir que los agentes entrasen en su vivienda. Sin embargo, su excusa se vino abajo en el momento en el que descubrieron que no solo vivía con normalidad, sino que además era propietario de dos apartamentos.

Al parecer, uno de esos inmuebles estaba en proceso de ejecución hipotecaria, lo que puso aún más en entredicho la veracidad del argumento. Para los alguaciles, este es otro caso más que evidencia hasta qué punto algunos residentes están dispuestos a inventar cualquier historia antes que afrontar sus deudas.

En Tyumen estos episodios se han vuelto casi rutinarios, pero difícilmente dejan de sorprender. Asimismo, las autoridades insisten en que, a pesar de los intentos más creativos, las herramientas legales y administrativas actuales permiten rastrear a los deudores y garantizar que las obligaciones familiares no queden impunes.

Un hombre finge su muerte para no pagar la manutención de sus hijos en Kentucky

Este caso no es el único. Un individuo de Kentucky, Estados Unidos, fingió su propia muerte con el objetivo de pagar la manutención de sus hijos. Se trata de Jesse Kipf y, por estos hechos, puede acabar en prisión por fraude al no pagar a su expareja 93.000 euros.

El hombre ha reconocido sus crímenes y ha compartido cómo se las averiguó para no pagar la manutención. Además, intentó que nadie le buscara haciendo creer a la jurisprudencia que había fallecido. Para que pensasen que había fallecido creó un expediente donde certificaba su fallecimiento después de haberle robado a un médico los datos del registro de defunciones de Hawái.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

José Antonio Gurpegui, sobre Venezuela y EEUU: "Me cuesta creer que se de un ataque militar"

Entrevista Gurpegui

Publicidad

Mundo

Suspenden a una senadora de la derecha australiana por entrar al Senado con un burka

Suspenden a una senadora de la derecha australiana por entrar al Senado con un burka

Imagen de unos billetes

Un hombre cambia su nombre y su dirección cada año para evitar pagar la manutención a sus hijos

Coche de la policía italiana

Descubren a un hombre que se disfrazaba de su madre muerta para seguir cobrando su pensión

Imagen de archivo de una escuela en Nigeria
Secuestro niños

UNICEF denuncia el secuestro de cientos de niños y profesores en Nigeria: "Necesitan protección"

Viñeta gráfica de Alfredo Boto
Viñeta gráfica

El plan de 28 puntos de Trump para buscar el fin de la guerra en Ucrania, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Cama de un hospital
INGLATERRA

Muere un niño de 11 años tras ser diagnosticado de un virus: la madre lo encontró desplomado sobre el inodoro

La familia todavía desconoce las causas de la muerte del pequeño de 11 años al que el médico le dijo que solo tenía un virus.

El caso de los “niños del bosque” que conmociona a Italia
Familia

Separan a 3 niños de sus padres por vivir aislados en un bosque para "evitar la toxicidad moderna": "Su desarrollo estaba en riesgo"

La familia, de origen británico y australiano, vivía aislada en un bosque sin servicios básicos ni escolarización regular para los menores. La justicia alegó que la situación ponía en riesgo su desarrollo social y educativo.

Interceptados dos barcos de guerra rusos en el Canal de la Mancha

Preocupación en el Reino Unido: interceptados dos barcos de guerra rusos en el Canal de la Mancha

Entrevista Gurpegui

José Antonio Gurpegui, sobre Venezuela y EEUU: "Me cuesta creer que se de un ataque militar"

Clínica dental en Alzira.

Sale de la UCI la menor de 4 años que estaba ingresada tras someterse a un tratamiento dental en Alzira

Publicidad