Descubren a un hombre que se disfrazaba de su madre muerta para seguir cobrando su pensión

Maquillaje, cabello corto, una blusa de los años 70, un collar de perlas y pendientes de clip clásico. Así se ha caracterizado el hombre al que trataba de hacerse pasar por su madre fallecida cuando intentaba renovar el carné de identidad para seguir cobrando, presuntamente, su pensión.

Este hecho ha ocurrido en el registro civil de Borgo Virgilio, pueblo ubicado en la provincia de Mantua, en el norte de Italia. Una empleada se percató de una mujer que en realidad escondía un rostro masculino maquillado. Según informa el periódico italiano, Il Corriere della Sera, dicha empleada informó de inmediata a sus superiores. Este hecho acabó siendo notificado al alcalde y a la policía local.

Las dudas fueron en aumento cuando se llevó a cabo una investigación interna, con la que se comparó una foto tomada en el Ayuntamiento y una del propio carné de identidad, que llevaba diez años sin renovarse. Aunque el parecido resulta obvio, lo cierto es que este varón iba disfrazado de su madre, la Sra. Dall'Oglio, viuda que llevaba muerta desde hace varios años.

Todo apunta a que su hijo, enfermero y desempleado de 57 años, seguía cobrando la pensión, haciéndose pasar por su progenitora, presentando cada año una declaración de la renta firmada por Graziella Dall'Oglio de unos 53.000 euros. Una cifra que viene como consecuencia de su pensión de viudedad de su marido y los ingresos de los bienes inmuebles.

Encuentran a su madre momificada

La empleada volvió citar al hombre para el pasado 11 de noviembre a las oficinas municipales para finalizar el papeleo. "Tras llegar al registro civil, donde también estaba presente un agente, le dijimos que para completar el proceso de identificación debía acudir a la comisaría local, al otro lado de la calle. Allí, durante el interrogatorio, admitió ser el hijo" ha contado Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio, en declaraciones a Il Corriere della Sera.

Los agentes, tras reconocer el disfraz, decidieron inspeccionar su casa y encontraron en una habitación a su madre momificada. Según recogen medios italianos, el cuerpo de la madre estuvo oculto en la casa durante tres años. Aunque está aún por confirmar, la muerte de la anciana se debió a causas naturales.

Sin embargo, según detalla la Rai, los investigadores, apuntan a que el enfermero usó sus conocimientos médicos para realizar el proceso de momificación y prevenir la descomposición del cuerpo de la madre. Está previsto que se realice una autopsia a los restos de la mujer en el Hospital Carlo Poma de Mantua para confirmar la causa y fecha exacta de la muerte.

La Fiscalía de Mantua acusa al hombre de ocultación de cadáver, suplantación de identidad, fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y falsas declaraciones.

