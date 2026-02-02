Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

La Voz

Muere una exconcursante de 'La Voz' tras la picadura de una serpiente mientras dormía

La artista Nwangene falleció por una inesperada picadura mientras dormía en su domicilio.

Ifunanya Nwangene

Ifunanya NwangeneInstagram: nanyah_music

Publicidad

Ifunanya Nwangene, exconcursante de La Voz en Nigeria, falleció este domingo 1 de febrero debido a la picadura de una serpiente venenosa mientras dormía.

Una serpiente le picó mientras dormía

Tal y como ha informado la BBC en África, la joven artista estaba durmiendo cuando una serpiente venenosa le picó por sorpresa. Nwangene se percató de inmediato y tras ver la picadura acudió con rapidez a un centro médico.

Murió porque el centro médico no tenía el antídoto

Tras la picadura y el tiempo que empleó en llegar el centro médico, el gran problema que en este no había un antídoto contra este veneno, por lo que fue trasladada a otro hospital, donde finalmente falleció al haber pasado demasiado tiempo.

En la casa había dos serpientes

Además, tal y como explica una amiga suya, Hillary Obinna, en el domicilio donde ocurrió la tragedia había dos serpientes, pero no se sabía exactamente como pudieron llegar hasta ahí.

En cuanto a su carrera musical, tras pasar por el conocido programa, Nwangene tenía previsto hacer su primer concierto a lo largo de este año 2026, es más, al parecer tenía colgado un enlace en su Instagram para comprar las entradas. También colaboraba con el artista Tbrass.

"Tenía grandes planes pero la vida decidió lo contrario"

"Ifunanya no era muy cercana a mí, pero compartimos música y momentos juntos 3 días antes de su repentino fallecimiento, ella tenía grandes planes para ella este año, pero la vida decidió lo contrario. Puede que no haya hecho lo suficiente como hubiera querido y planeado para el mundo, pero ha dejado un legado indeleble que vivirá para siempre", dijo el intérprete.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El mensaje de Bad Bunny al recibir el Grammy al mejor álbum del año: "ICE fuera"

Bad Bunny con el Grammy

Publicidad

Cultura

Ifunanya Nwangene

Muere una exconcursante de 'La Voz' tras la picadura de una serpiente mientras dormía

Pérez-Reverte invitará a Pablo Iglesias al foro sobre la guerra civil: "Uclés no volverá. Se ha desacreditado"

Pérez Reverte anuncia nuevas fechas para sus jornadas e invita al exlíder de Podemos Pablo Iglesias

Donald Trump

Trump carga contra el presentador de los Grammy tras vincularle con Epstein: "Le sacaré el dinero a este pobre perdedor, ¡prepárate!"

Imagen de archivo de Snoop Dogg
Snoop Dogg

Muere la nieta de Snoop Dogg con tan solo 10 meses de vida: "He perdido el amor de mi vida"

Día de la Candelaria: Virgen de la Candelaria
Santos

6 refranes de la Candelaria para celebrar su día el 2 de febrero

San Valentín
Santoral

Qué santo se celebra hoy; estos son todos los santos del mes de febrero 2026

Este mes hay algunos muy populares como San Valentín o la Candelaria pero todos son importantes. Apunta.

Bad Bunny con el Grammy
Grammy Bad Bunny

El mensaje de Bad Bunny al recibir el Grammy al mejor álbum del año: "ICE fuera"

Bad Bunny aprovechó el momento en el que recibió el Grammy al mejor álbum de música urbana para reivindicar "ICE fuera". Fueron varios los artistas que estaban en los premios y que han aplaudido el discurso del puertorriqueño. Además muchos de los nominados y asistentes llevan en la ropa una chapa que pone "ICE OUT" (fuera ICE).

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Imagen del actor Fernando Esteso

Muere Fernando Esteso a los 80 años

Lo de Évole - Temporada 7 - Iñaki Urdangarin (Parte 1)

Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarin este domingo en La Sexta

Publicidad