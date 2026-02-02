Muere una exconcursante de 'La Voz' tras la picadura de una serpiente mientras dormía

Ifunanya Nwangene, exconcursante de La Voz en Nigeria, falleció este domingo 1 de febrero debido a la picadura de una serpiente venenosa mientras dormía.

Una serpiente le picó mientras dormía

Tal y como ha informado la BBC en África, la joven artista estaba durmiendo cuando una serpiente venenosa le picó por sorpresa. Nwangene se percató de inmediato y tras ver la picadura acudió con rapidez a un centro médico.

Murió porque el centro médico no tenía el antídoto

Tras la picadura y el tiempo que empleó en llegar el centro médico, el gran problema que en este no había un antídoto contra este veneno, por lo que fue trasladada a otro hospital, donde finalmente falleció al haber pasado demasiado tiempo.

En la casa había dos serpientes

Además, tal y como explica una amiga suya, Hillary Obinna, en el domicilio donde ocurrió la tragedia había dos serpientes, pero no se sabía exactamente como pudieron llegar hasta ahí.

En cuanto a su carrera musical, tras pasar por el conocido programa, Nwangene tenía previsto hacer su primer concierto a lo largo de este año 2026, es más, al parecer tenía colgado un enlace en su Instagram para comprar las entradas. También colaboraba con el artista Tbrass.

"Tenía grandes planes pero la vida decidió lo contrario"

"Ifunanya no era muy cercana a mí, pero compartimos música y momentos juntos 3 días antes de su repentino fallecimiento, ella tenía grandes planes para ella este año, pero la vida decidió lo contrario. Puede que no haya hecho lo suficiente como hubiera querido y planeado para el mundo, pero ha dejado un legado indeleble que vivirá para siempre", dijo el intérprete.

