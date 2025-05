Muere por la picadura de una araña violinista: el veneno la mató en tan solo una hora y media

María Fernanda Vázquez Valverde, una joven de 31 años, ha muerto por la picadura de una araña violinista. El veneno de la araña apenas tardó una hora y media en hacer efecto en la joven, que murió de un paro cardiorrespiratorio el pasado 25 de abril.

El trágico suceso ha tenido lugar en la localidad de Guaymas (Sonora, México). Tal y como han relatado familiares de la víctima en declaraciones recogidas por medios mexicanos como 'El Heraldo', María Fernanda se encontraba ese día en el patio de su casa, cuando de repente sintió un pinchazo y se percató de la presencia de una araña. Fue entonces cuando contactó con sus padres para que la llevaran a un centro sanitario para recibir atención médica.

Lamentablemente, nada pudieron hacer por salvarle la vida a la joven, que acabó muriendo de un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la mordedura de la araña violinista.

"Lamentamos profundamente tu partida"

Los familiares de María Fernanda dieron a conocer poco después la noticia de su muerte a través de redes sociales, donde publicaron un emotivo mensaje de despedida: "Lamentamos profundamente tu partida. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. Tus familiares y amigos siempre recordaremos tu amor y tu bondad".

La muerte de María Fernanda es la primera por mordedura de araña violinista en este 2025. Cada año mueren aproximadamente cuatro personas en México a causa del veneno de este arácnido, lo que se corresponde con el 10% de aquellos que fueron mordidos.

No satanizar a las arañas

En el estudio 'Aspectos clínicos y epidemiológicos de las mordeduras de araña en México' del investigador Iván Zúñiga, citado por 'El Heraldo', los estados mexicanos que presentan una mayor incidencia de araña violinista son Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

En lo referente a muertes por mordedura de este arácnido, los estados que más casos han reportado son Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Sonora.

No obstante, los investigadores piden a la población que no se satanice ni a las arañas violinistas en particular ni a las arañas en general, ya que son animales controladores de plagas, como los mosquitos que distribuyen enfermedades como el dengue. Además, se sabe que las Loxosceles no buscan atacar, sino que simplemente se defienden cuando se ven amenazadas.

Cómo reconocer a la araña violinista

La mancha oscura con forma de violín de su encefalotórax es que le da el nombre de 'araña violinista'. La Loxosceles, nombre científico de la especie, suele medir entre 1 y 3 centímetros, presenta seis ojos dispuestos en forma de arco, es de color pardo rojizo y destaca por sus largas y delgada patas. Se trata de una araña peluda de color marrón que habita regiones cálidas repartidas por todo el mundo.

Más allá de sus características físicas, la araña violinista no presenta un temperamento agresivo, sino que es de carácter más bien tímido y solo ataca en caso de sentirse amenazada. Esto hace que suela evitar el contacto con los humanos y que rehúya de nuestra presencia, por lo que es muy extraño registrar picaduras en humanos.

Asimismo, son arañas nocturnas que prefieren los lugares oscuros y escondidos y pueden aparecer en cuevas, debajo de las piedras y en grietas.

Efectos de su picadura

El efecto de la picadura es variable: depende de si la araña consigue atravesar la piel para inocular su veneno y de la propia sustancia tóxica o de los parásitos que transmite con el picotazo.

En la mayoría de los casos, la mordedura de esta araña es practicante indetectable. Sin embargo, una vez ha 'picado', se pueden percibir varios síntomas:

Dolor en la zona de la mordedura, enrojecimiento y posterior hinchazón.

La zona de la mordedura se siente caliente.

Fiebre, náuseas, dolor abdominal y vómitos.

Qué hacer ante la mordedura de la araña violinista

A pesar de que la picadura de la araña violinista no es tan letal como la de otras especies arácnidas, es importante actuar de forma inmediata para evitar daños mayores. Algunas de las recomendaciones a seguir en caso de picadura son las siguientes:

En caso de detectar la mordedura, hacer una foto a la araña para que el especialista pueda aplicar el tratamiento adecuado.

Limpiar la herida con agua y jabón. No aplicar hielo, compresas de calor, alcohol o ungüentos.

En ningún caso, succionar la herida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com