El supertifón 'Champi' se acerca a Taiwán

Taiwán se prepara para la llegada del supertifón 'Champi', que podría azotar el norte de la isla con fuertes vientos y lluvias intensas entre este jueves y el sábado. El fenómeno presenta vientos sostenidos de hasta 184 km/h y ráfagas que alcanzan los 227 km/h, según medios taiwaneses.

La alerta, emitida por la Administración Meteorológica Central (CWA), abarca por ahora tres condados del este (Yilan, Hualien y Taitung) y el condado sureño de Pingtung, aunque el organismo no descarta extenderla a gran parte de la isla en las próximas horas.

A las 12:15 horas (04:15 GMT), el tifón se encontraba a unos 500 kilómetros al este-sureste del cabo Eluanbi, en el extremo sur de Taiwán. En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el meteorólogo de CWA Lin Ping-yu ha explicado que el área de vientos de tormenta se ha ampliado ligeramente en las últimas horas y que, según las previsiones actuales, el fenómeno tocará tierra en el este de Taiwán o en la península meridional de Hengchun durante la madrugada del viernes.

Aunque se prevé que la tormenta se debilite a medida que se acerque a tierra, se esperan fuertes vientos y lluvias intensas en Taiwán y el sur de Japón tanto este viernes como el sábado, según informaron medios locales.

Los tifones son habituales en esta región durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños considerables e interrumpen el transporte y la actividad económica.

Vuelos cancelados

En cuanto a las lluvias, la CWA prevé acumulados de entre 600 y 900 milímetros en las montañas del norte, mientras que las zonas montañosas de la capital, Taipéi, podrían recibir hasta 700 milímetros de precipitaciones en ese período.Champi, que podría convertirse en el primer tifón en tocar tierra en Taiwán en lo que va de año, ha provocado además la cancelación de decenas de vuelos y de una treintena de travesías de ferry, así como la suspensión de las clases y de la actividad laboral en la isla Verde y la isla Orquídea, frente a la costa suroriental.

Ejercicios militares

También se prevé que el tifón pase por Yonaguni, la isla habitada más occidental de Japón, situada en la prefectura de Okinawa. En Japón, las principales aerolíneas, Japan Airlines, ANA y Skymark, han cancelado más de 100 vuelos, en su mayoría nacionales, lo que ha provocado interrupciones en los viajes de más de 11.000 pasajeros.

La tormenta que se aproxima también ha interrumpido el importante ejercicio militar llamado Keen Sword, que se está llevando a cabo en torno a las islas japonesas cercanas a Taiwán.

Este ejercicio, que se celebra cada dos años, pone a prueba la defensa de Japón mediante operaciones coordinadas por tierra, mar y aire, incluyendo simulacros de defensa antimisiles y desembarcos anfibios. Comenzó el lunes con la participación de unos 56.000 efectivos japoneses y estadounidenses, junto con fuerzas de otros cinco países, entre ellos Filipinas y Australia. "Las actividades de entrenamiento se ajustan día a día para garantizar la seguridad de todos los participantes", declaró el ejército estadounidense.

El ejército de Taiwán también ha informado hoy de la finalización anticipada de unas maniobras de combate.

China, en estado de alerta

En China, el Ministerio de Recursos Hídricos ha activado hoy una respuesta de emergencia de nivel IV, el más bajo de una escala de cuatro, ante el riesgo de inundaciones en Shanghái y en las provincias orientales de Jiangsu, Zhejiang y Fujian por las lluvias que se espera Champi descargue.

Según las previsiones difundidas por el ministerio, las precipitaciones podrían provocar crecidas en numerosos ríos de la costa oriental, con posibles desbordamientos en cursos pequeños y medianos de Zhejiang y un elevado riesgo de riadas en zonas montañosas.