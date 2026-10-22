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Grave alerta de ciberseguridad tras detectarse fallos en el sistema de millones de páginas web y apps

Investigadores utilizan herramientas de IA para detectar dos vulnerabilidades en PHP que podrían permitir a los ciberdelincuentes tomar el control de servidores sin necesidad de contraseña.

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Grave alerta de ciberseguridad tras detectarse fallos en el sistema de millones de páginas web y apps | Agencias

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Sara Díaz
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Internet se enfrenta a una nueva alerta de ciberseguridad. Dos vulnerabilidades críticas detectadas en PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados para desarrollar páginas web, han obligado a activar medidas urgentes para proteger sistemas informáticos de todo el mundo. Varios organismos públicos europeos han llegado a desconectar temporalmente sus portales como medida preventiva.

El problema está en PHP, una tecnología presente en millones de sitios web, incluidos aquellos que funcionan con plataformas como WordPress, Drupal o Joomla. Los fallos detectados podrían permitir a los ciberdelincuentes ejecutar código a distancia en determinados servidores sin necesidad de identificarse previamente. En el peor de los escenarios, esto podría facilitar el acceso no autorizado a los sistemas, la modificación de páginas web o el robo de información.

La gravedad de la situación ha llevado a distintos organismos y empresas a revisar sus infraestructuras y acelerar las actualizaciones de seguridad. En Países Bajos, varias organizaciones desconectaron sus páginas siguiendo las recomendaciones de las autoridades de ciberseguridad. Francia y Finlandia también adoptaron medidas preventivas para reducir los riesgos mientras se evalúa el alcance de las vulnerabilidades.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es el papel de la inteligencia artificial. Equipos de investigación en ciberseguridad utilizaron herramientas de IA para localizar los errores, que habrían permanecido ocultos durante años. Esta tecnología puede acelerar la detección de fallos, pero también facilita que los atacantes analicen vulnerabilidades una vez que se hacen públicas.

Los desarrolladores de PHP han publicado correcciones y recomiendan actualizar cuanto antes las versiones afectadas.

Por ahora, la existencia de estos fallos no significa que todas las páginas que utilizan PHP estén comprometidas. El riesgo depende de la versión instalada y de las medidas de protección de cada servidor. La prioridad es corregir las vulnerabilidades y comprobar que no se hayan producido accesos no autorizados.

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