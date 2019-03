Kim Jong-Chol de concierto...de Eric Clapton

Probablemente, no hubiera pasado nada si su padre no fuera Kim Jong Il, líder norcoreano, adalid del comunismo y antiamericano ejerciente. Pero resulta que lo es, y a su segundo hijo, de 29 años, no le debe haber gustado nada que las cámaras de televisión le hayan 'pillado' en un concierto de Eric Clapton en Singapur. Esas imágenes, por cierto, circulan en la web de la televisión pública del 'enemigo', Corea del Sur.

Al segundo de los Kim se le ve en las gradas del estadio donde se celebró el concierto en compañía de un grupo de unas veinte personas y con una chica al lado. Kim Jong-Chol lleva una camiseta negra y se le ve bailando cerca del escenario. En un momento dado, la cámara se acerca al grupo de amigos y éstos la emprenden a golpes y empujones con los periodistas para evitar que les graben.

Kim Jong-Chol es un incondicional de Eric Clapton. Ya en 2006 se le vió en otro concierto del guitarrista, en Alemania. Pero no es ésta su única afición 'pro-americana', también le gusta el baloncesto de la NBA y la música pop. De los tres hijos de Kim Jong Il, de momento es el tercero, Kim Jong-Un, el que se sitúa en mejor posición para suceder a su padre al frente de este particular régimen comunista.