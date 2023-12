Harry y Meghan fracasan en los negocios

El balance financiero de Archewell, la fundación que crearon tras su salida de la Familia Real británica, no deja lugar a dudas. Los negocios de Harry y Meghan no han logrado el éxito que ellos esperaban. Las cuentas de 2022 -el período más reciente reportado- solo registra 2 millones de dólares en donaciones, a diferencia de los 12,9 millones de dólares que percibieron en el 2021, su primer año de operaciones.

Esta caída también significa la pérdida total de ganancias en las operaciones del año, con menos 674,000 dólares ya que sus operaciones tuvieron un coste de 2,6 millones de dólares.

Aparentemente, la razón del desplome es que ese la fundación solo contó con dos donadores, mientras que el año de su estreno, tuvo un gran benefactor que dio a la organización 10 millones de dólares.

La producción de materiales audiovisuales para las plataformas Netflix y Spotify con las que cerraron contratos millonarios, tampoco puede decirse que hayan sido un éxito entre el público. Aunque empezaron muy bien a los pocos meses dejaron de interesar.

Sus contratos con Netflix y Spotify apenas han durado dos años

El jefe de Spotify, que incluso llegó a calificarlos de "timadores", reconocía a los periodistas que esperaban más del ‘podcast’ de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle por el que pagaron entre 20 y 25 millones de dólares. En la compañía se daba por hecho que habría "más innovación" y más "felicidad" en las charlas de la pareja real. El acuerdo se firmó a finales de 2020 y pretendía ser a largo plazo. Sin embargo, tras dos años y medio de colaboración, todo acabó sin explicación oficial el pasado mes de junio. Los 12 episodios siguen disponibles en Spotify y han logrado 67.000 reproducciones.

El documental reality de Netflix no llegó al top ten de los mas vistos durante la semana de su estreno y el intento de crear una serie titulada con sus nombres, ‘Harry & Meghan’, tampoco consiguió estar en el ranking de los contenidos más vistos de la página. Otro bofetada a pesar de que contaba con material inédito de la pareja, como imágenes de su matrimonio y momentos íntimos.

Meghan también ha fracasado en su intento de ser escritora

Y por si eso fuera poco, otro proyecto de la pareja para mantener su relajado ritmo de vida en California también ha sido un fracaso. Cuatro días después de celebrar el nacimiento de su hija Lilibet Lili Diana Mountbatten-Windsor, la felicidad de Meghan Markle se vio ensombrecida por su mal debut como escritora. Su primer libro para niños 'The bench' (El banco), no logró encabezar la lista de best sellers el día de su lanzamiento y además recibió durísimas críticas.

El hecho es que su accidentado aterrizaje en el mundo editorial también tumbó sus planes de hacer una serie de dibujos animados de una niña muy lista que viajaba por la Historia conociendo a mujeres relevantes.