Hallan con vida a 'La Nicholette', la joven influencer secuestrada en México

'La Nicholette' ha sido encontrada con vida tras ser secuestrada en México el pasado 20 de enero, tal y como ha informado la Fiscalía de Sinaloa a través de un comunicado en el que "agradecen la colaboración ciudadana".

Nicole Pardo Molina, la influencer conocida como 'La Nicholette', fue raptada por tres jóvenes en un parking de Isla Musalán. Una cámara instalada en el coche de la víctima, un Testa Cybertruck que ya había mostrado en sus redes sociales anteriormente, grabó la escena en la que los secuestradores aparcaron su Toyota Corolla en paralelo a la joven y la metieron en el interior del vehículo.

Por ahora se desconoce quiénes son los secuestradores, así como dónde ha estado retenida la joven de 20 años desde el 20 de enero, cuando fue raptada.

La Fiscalía de Sinaloa no ha aportado más detalles más allá de su hallazgo con vida. Y, aunque todavía no se ha identificado a los secuestradores, hay informaciones que apuntan a la facción criminal de Los Mayos del conocido cártel de Sinaloa.

El vídeo del presunto secuestro

El caso se hizo especialmente viral en redes sociales cuando se publicó el vídeo del presunto secuestro, aunque por ahora no está confirmada su veracidad, ni su uso por parte de los investigadores para dar con el paradero de la joven.

A sus 20 años, 'La Nicholette' contaba con más de 180.000 seguidores en Instagram y casi 150.000 en TikTok, además de YouTube y su cuenta de Only Fans.