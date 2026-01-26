Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Desaparición

Hallan con vida a 'La Nicholette', la joven influencer secuestrada en México

La creadora de contenido, de 20 años, cuenta con cientos de miles de seguidores en TikTok, Instagram, Snapchat, Twitch y Only Fans. Aún no se conoce quién la secuestró ni dónde estuvo retenida desde el pasado 20 de enero.

'La Nicholette', la influencer mexicana hallada con vida tras ser secuestrada

'La Nicholette', la influencer mexicana hallada con vida tras ser secuestradaInstagram (@nicholette_0521)

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

'La Nicholette' ha sido encontrada con vida tras ser secuestrada en México el pasado 20 de enero, tal y como ha informado la Fiscalía de Sinaloa a través de un comunicado en el que "agradecen la colaboración ciudadana".

Nicole Pardo Molina, la influencer conocida como 'La Nicholette', fue raptada por tres jóvenes en un parking de Isla Musalán. Una cámara instalada en el coche de la víctima, un Testa Cybertruck que ya había mostrado en sus redes sociales anteriormente, grabó la escena en la que los secuestradores aparcaron su Toyota Corolla en paralelo a la joven y la metieron en el interior del vehículo.

Por ahora se desconoce quiénes son los secuestradores, así como dónde ha estado retenida la joven de 20 años desde el 20 de enero, cuando fue raptada.

La Fiscalía de Sinaloa no ha aportado más detalles más allá de su hallazgo con vida. Y, aunque todavía no se ha identificado a los secuestradores, hay informaciones que apuntan a la facción criminal de Los Mayos del conocido cártel de Sinaloa.

El vídeo del presunto secuestro

El caso se hizo especialmente viral en redes sociales cuando se publicó el vídeo del presunto secuestro, aunque por ahora no está confirmada su veracidad, ni su uso por parte de los investigadores para dar con el paradero de la joven.

A sus 20 años, 'La Nicholette' contaba con más de 180.000 seguidores en Instagram y casi 150.000 en TikTok, además de YouTube y su cuenta de Only Fans.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere un hombre de 37 años tras ser disparado por agentes federales de inmigración en Minneapolis

Agentes federales de inmigración lanzan gas lacrimógeno en un barrio residencial mientras se retiran de una multitud durante una protesta tras el tiroteo de agentes federales contra dos personas en Minneapolis, Minnesota,

Publicidad

Mundo

Tom Homan en una imagen de archivo

Quién es el 'zar de la frontera', la 'mano dura' contra la inmigración al que Trump ha enviado a Minneapolis

'La Nicholette', la influencer mexicana hallada con vida tras ser secuestrada

Hallan con vida a 'La Nicholette', la joven influencer secuestrada en México

Al menos 104 presos políticos venezolanos han sido liberados en distintas cárceles del país

Al menos 104 presos políticos venezolanos, liberados en distintas cárceles del país

Redes sociales
Francia

Macron quiere prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años

Tiburón toro
Tiburón toro

Muere un niño de 12 años tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba cerca de la playa

Minneapolis
Minneapolis

Crece la indignación en Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti

Después de la polémica generada por la muerte de Alex Pretti, Donald Trump se ha comprometido a revisar los vídeos y tomar una decisión una vez los hayan analizado. Ha dicho también que los agentes de inmigración se irán en algún momento de Minnesota porque, dice, han hecho un trabajo fenomenal.

Protestas en Minneapolis después de que la Policía haya abatido a un hombre.
Investigación abierta

Donald Trump anuncia que investigará el tiroteo en Minneapolis que terminó con la vida de Alex Pretti

La muerte a tiros del enfermero estadounidense de 37 años Alex Pettri ha colocado a la Policía migratoria de Minneapolis (EEUU) en el centro del debate de las políticas de Donald Trump.

Nevada Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en Estados Unidos que deja al menos once muertos

Naufragio de un ferry en Filipinas

Al menos 15 personas mueren tras hundirse un ferry en Filipinas, hay decenas de desaparecidos

Imagen de la captura de un murciélago, animal portador del virus Nipah

Así es el virus Nipah que ya afecta a la India: es incurable y podría provocar la próxima pandemia

Publicidad