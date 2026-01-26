Mueren 7 personas y otra resulta grave tras estrellarse un avión privado cuando despegaba en el aeropuerto de Maine

Siete personas han muerto y una ha resultado gravemente herida tras estrellarse un avión privado en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en Bangor, Maine. El accidente tuvo lugar a eso de las 7:45 hotas. En concreto, se trataba de un avión bimotor turbofán Bombardier Challenger 600.

"Un Bombardier Challenger 600 (una familia de aviones de tamaño medio) se ha estrellado al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, alrededor de las 19.45 hora local del domingo 25 de enero", la 1.45 del lunes 26 de enero, hora española peninsular, ha declarado la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en un comunicado preliminar transmitido a Europa Press.

La agencia ha señalado que investigará el incidente junto al Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

El avión se estrelló en medio de una fuerte tormentade nieve que afectó a Nueva Inglaterra y gran parte de Estados Unidos. Unos 45 segundos después de la autorización de despegue, las grabaciones captan a alguien diciendo: "Avión al revés down. Tenemos un avión de pasajeros al revés down".

Se pide a los ciudadanos evitar el aeropuerto

Tras lo ocurrido, el Aeropuerto Internacional de Bangor ha solicitado al público a través de sus redes sociales que "eviten el aeropuerto", puesto que "la pista está cerrada en este momento". "Los equipos de primeros auxilios están en el lugar evaluando la situación", ha señalado.