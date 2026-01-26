Tormenta invernal histórica en Estados Unidos que deja al menos siete muertos

Una gran tormenta de hielo y nieve está azotando buena parte de la geografía estadounidense. El frío es extremo y las consecuencias se hacen palpables en diferentes campos.

La cara más trágica de esta nevada histórica la han sufrido los al menos siete muertos que se han registrado. Una muerte en Texas, otra en Kansas dos en Luisiana y tres en Tennessee, todas por hipotermia, según informa la BBC. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, escribió en una publicación en X que al menos cinco personas en la ciudad habían muerto el sábado, pero agregó que su causa de muerte aún estaba por determinar.

Durante la jornada de este domingo se han registrado más de 11.000 cancelaciones en los aeropuertos del país, la peor cifra en este sentido desde la pandemia de la COVID. Además, se han notificado hasta 17.000 retrasos.

Más de un millón de hogares han tenido cortes eléctricos. La web especializada poweroutage.us mostró que hubo más de un millón de cortes en el suministro durante la jornada, pero a las 21:41 hora local (2:41 GMT), la web mostraba que solo 870.735 hogares se veían afectados. El estado más afectado fue Tennessee, donde más de 300.000 clientes, aproximadamente el 9% del estado, seguían sin suministro eléctrico el domingo por la noche, según poweroutage.us. Más de 125.000 clientes se quedaron sin electricidad en Misisipi y Luisiana.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa. Muchas zonas de la costa este habían recibido entre 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta este lunes cuando las mayores acumulaciones probablemente se encontrarán en una zona que incluye partes de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.