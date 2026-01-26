Quién es el 'zar de la frontera', la 'mano dura' contra la inmigración al que Trump ha enviado a Minneapolis

En las últimas horas los agentes de inmigración del ICE han arremetido contra un equipo de la televisión italiana 'Rai', los cuales estaban cubriendo los accidentes en Minneapolis (Minnesota). Algo que no gustó a los agentes allí presentes, los cuales reaccionaron amenazándoles con romper las ventanillas del coche.

Sucesos que vienen desatados directamente por la muerte del enfermero Alex Pretti este pasado sábado a manos de varios agentes de la ICE. Tenía 37 años y estaba grabando con su teléfono cuando fue rodeado por siete agentes, quienes le quitaron un arma que supuestamente llevaba y le llegaron a disparar hasta en diez ocasiones. Varios vídeos grabados por testigos presenciales desmienten la versión oficial de los agentes, que dijeron que su reacción fue en defensa propia.

Trump envía a su 'zar de la frontera': "Es duro pero justo"

"Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me informará directamente a mí", ha informado este mismo lunes el líder republicano.

Fue policía y aplicó una dura política fronteriza entre 2017 y 2021

Homan, de 64 años, fue agente de policía y formó parte del equipo de Trump durante su primer mandato (2017-2021), donde tuvo la labor de aplicar una dura política de control fronterizo, además, fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017 y es un experto en la aplicación de las leyes de inmigración, donde acumula décadas de experiencia. Tras su periplo como agente integró la Patrulla Fronteriza federal y más tarde fue agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.

Trump echa la culpa a los "demócratas" y Vance a la "extrema izquierda"

Donald Trump, a su vez, quiso culpar directamente a los demócratas de la muerte de Pretti: "Se está investigando un fraude masivo de más de 20.000 millones de dólares en prestaciones sociales que ha tenido lugar en Minnesota y que es, al menos en parte, responsable de las violentas protestas organizadas que se están produciendo en las calles", dijo el magnate, mientras que el vicepresidente JD Vance aseguró que "es la consecuencia directa de los agitadores de extrema izquierda, que colaboraron con las autoridades locales". Tim Walz, gobernador de Minnesota, ha pedido al presidente estadounidense "retirar a los 3000 agentes antes de que maten a otra persona".

Cientos de personas salieron a protestar este fin de semana en las calles de la ciudad, como lo llevan haciendo desde el asesinato de Renée Good, el pasado 7 de enero, también a manos de otro agente migratorio.

