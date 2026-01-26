Crece la indignación en Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti

Las bajas temperaturas y el temporal no han impedido que la indignación siga creciendo en Minneapolis, después de la muerte de Alex Pretti el pasado fin de semana.

Tim Walz arremete contra Trump

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz ha pedido a Trump que retire a sus agentes de su estado: "Donald Trump debe retirar a estos 3.000 agentes sin entrenamiento de Minnesota antes de que maten a otra persona". Y ha ido aún más allá: "Si la intención de Donald Trump era convertir Minnesota en un ejemplo, estoy sumamente orgulloso del ejemplo que el mundo está viendo".

Minuto de silencio por Alex Pretti

Incluso en el partido de la NBA que ha enfrentado a los Minnesota Timberwolves y a los Golden State Warriors, se ha guardado un minuto de silencio por Alex Pretti mostrando su imagen en los videomarcadores.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha comprometido a revisar los vídeos y a tomar una decisión una vez los hayan analizado. Además, ha asegurado que los agentes de inmigración se irán en algún momento de Minnesota porque, dice, han hecho un trabajo fenomenal.

En una rueda de prensa, este pasado domingo por la tarde en Minneapolis, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, ha instado a la gente a no seguir "interfiriendo, obstruyendo, retrasando o agrediendo a las fuerzas del orden". También, se ha negado a hacer comentarios sobre vídeos que circulan ampliamente y que ponen en duda si Pretti de hecho tenía un arma desenfundada: "Por eso, amigos, tenemos una investigación: para grabar esos videos, tomar declaraciones de testigos y de oficiales, todos esos detalles minuciosos que darán una imagen real, no una imagen congelada", dijo Bovino. "No estuve allí luchando con él. Así que no voy a especular. Voy a esperar a que se realice la investigación".

Barack y Michelle Obama se pronuncian

En un comunicado Barack y Michelle Obama han asegurado que esto debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses ante el creciente ataque a sus valores fundamentales como nación.

