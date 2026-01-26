Al menos 104 presos políticos venezolanos, liberados en distintas cárceles del país

La organización no gubernamental Foro Penal ha confirmado al menos 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela en las últimas horas, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

El director de la ONG, Alfredo Romero, señala que continúan revisando otros casos y que es probable que se produzcan más liberaciones: "Sería ideal que el gobierno publique listas de excarcelaciones", ha confirmado en X.

Familiares esperan noticias de los detenidos

Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que la cifra "sigue sin ser definitiva" y podría aumentar a medida que se confirmen más liberaciones. Desde la madrugada del domingo se han producido excarcelados en distintos centros penitenciarios del país, mientras los familiares de los detenidos aguardaban noticias de los suyos acampando a las afueras de las cárceles.

Uno de los liberados, Carlos Pérez, quien se encontraba recluido en la cárcel El Libertador, en Tocuyito, en el estado de Carabobo, ha asegurado tras recuperar su libertad que “los venezolanos tienen gran esperanza y seguirán luchando”. Entre los casos confirmados figura el del abogado y voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, detenido desde agosto de 2024 y recluido en la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua. También fue excarcelada Carla Da Silva, vinculada con la fallida ‘Operación Gedeón’ de 2020, quien regresó este domingo a su residencia en El Hatillo, estado de Miranda.

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha informado de la liberación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, después de que una corte de apelaciones anulara su condena de 15 años de prisión.

Más de 600 presos políticos siguen encarcelados

Aunque el Gobierno anunció el viernes que 626 personas habían sido liberadas, la ONG confirmó que antes de este domingo solo se habían producido 156 excarcelaciones desde el inicio de las liberaciones el 8 de enero. La organización insiste en la necesidad de información oficial detallada sobre el proceso y afirma que todavía quedan más de 600 presos políticos entre rejas.

