Al menos 15 personas mueren tras hundirse un ferry en Filipinas, hay decenas de desaparecidos

Las imágenes que llegan desde Filipinas son desgarradoras. Un ferry en el que viajaban más de 350 personas se ha hundido al sur y en las imágenes publicadas se ve como intentan sobrevivir agarrándose a lo que pueden.

De momento se desconocen las causas del accidente. El ferry se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao. La división del Suroeste de Mindanao de la Guardia Costera filipina informó a través de su cuenta de Facebook que este accidente ha involucrado al buque de pasajeros y carga M/V Trisha Kerstin 3, operado por Aleson Shipping. El ferri zarpó del puerto de la ciudad de Zamboanga (Mindanao) alrededor de las 21:20 hora local domingo (13:20 GMT), y transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando se hundió a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en Basilán.

Las noticias de naufragios en Filipinas no son algo aislado ya que por este motivo el país pierde decenas de vidas cada año. La mayoría tienen la causa en el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga. En 1987 tuvo lugar el hundimiento más trágico del país, el transbordador Doña Paz zozobró entonces en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.