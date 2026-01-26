Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Hundimiento Filipinas

Al menos 15 personas mueren tras hundirse un ferry en Filipinas, hay decenas de desaparecidos

Tragedia en Filipinas, un ferry en el que viajaban 350 personas se ha hundido y al menos hay 15 fallecidos y decenas de desaparecidos.

Naufragio de un ferry en Filipinas

Al menos 15 personas han muerto tras hundirse un ferry en Filipinas, hay decenas de desaparecidos | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Las imágenes que llegan desde Filipinas son desgarradoras. Un ferry en el que viajaban más de 350 personas se ha hundido al sur y en las imágenes publicadas se ve como intentan sobrevivir agarrándose a lo que pueden.

De momento se desconocen las causas del accidente. El ferry se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao. La división del Suroeste de Mindanao de la Guardia Costera filipina informó a través de su cuenta de Facebook que este accidente ha involucrado al buque de pasajeros y carga M/V Trisha Kerstin 3, operado por Aleson Shipping. El ferri zarpó del puerto de la ciudad de Zamboanga (Mindanao) alrededor de las 21:20 hora local domingo (13:20 GMT), y transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando se hundió a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en Basilán.

Las noticias de naufragios en Filipinas no son algo aislado ya que por este motivo el país pierde decenas de vidas cada año. La mayoría tienen la causa en el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga. En 1987 tuvo lugar el hundimiento más trágico del país, el transbordador Doña Paz zozobró entonces en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El asesinato de Alex Pretti ha desatado la ira en las calles de Minnesota

Tensión en Minesota: agentes federales matan a tiros a un vecino

Publicidad

Mundo

Minneapolis

Crece la indignación en Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti

Protestas en Minneapolis después de que la Policía haya abatido a un hombre.

Donald Trump anuncia que investigará el tiroteo en Minneapolis que terminó con la vida de Alex Pretti

Nevada Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en Estados Unidos que deja al menos seis muertos

Naufragio de un ferry en Filipinas
Hundimiento Filipinas

Al menos 15 personas mueren tras hundirse un ferry en Filipinas, hay decenas de desaparecidos

Imagen de la captura de un murciélago, animal portador del virus Nipah
India

Así es el virus Nipah que ya afecta a la India: es incurable y podría provocar la próxima pandemia

Barack Obama, en un acto de apoyo a Kamala Harris
EEUU

Barack Obama se pronuncia tras el último tiroteo en Minneapolis: "Esto tiene que parar"

El expresidente de los EEUU ha calificado el último suceso ocurrido en Minneapolis como "una tragedia desgarradora". Además, pide alzar la voz para exigir que el gobierno americano "rinda cuentas".

Tensión en Minesota: agentes federales matan a tiros a un vecino
INMIGRACIÓN EE.UU.

El asesinato de Alex Pretti ha desatado la ira en las calles de Minnesota

El asesinato de Alex Pretti ha desatado la ira en las calles. Miles de personas se han enfrentado a la policía y el gobernador Walz ha activado a la Guardia Nacional

Maniobras

VÍDEO: El ejército cubano realiza maniobras militares en un contexto de tensión con Estados Unidos

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez arremete contra María Corina Machado por su defensa a EEUU

Donald Trump

Donald Trump reconoce que usó un "nuevo tipo de arma" en la operación contra Maduro

Publicidad