Secuestran a la influencer mexicana 'La Nicholette', de 25 años: el vídeo del incidente se hace viral en redes

La creadora de contenido Nicole Pardo, conocida como 'La Nicholette', ha sido secuestrada en la tarde del martes en la Isla Musalá, zona residencial de la ciudad mexicana de Culiacán Rosales, al noroeste del país. Según recoge EFE, los hechos ocurrieron a las 17.00 hora local, (23.00 GMT) en el cruce de la avenida Tachichilter y la calle San Esteban.

El caso ha trascendido tras la circulación de un vídeo por redes sociales donde, presuntamente, ha quedado registrado el momento del secuestro. Tal y como muestran las imágenes difundidas por redes sociales, se aprecia como la joven se encuentra de su Cybertruck cuando un vehículo Toyota Corolla blanco está a su lado.

Acto seguido un joven portador de un arma y con el rostro parcialmente cubierto forzó a la influencer subirse a su vehículo, mientras el otro individuo, colabora con este cometido. Según recoge el medio mexicano El Universal, el gobernador de Sinaloa apunta a que las imágenes fueron grabadas por el coche de Nicole.

La Fiscalía de Sinaloa difundió una ficha de búsqueda en la que se indica que la joven fue vista por última vez en Isla Musalá la tarde del 20 de enero. Las autoridades corroboran que influencer llevaba un pantalón negro, blusa de color morado. La joven mide 1'62 centímetros y posee ojos grandes de color café.

Por su parte, el ejército mexicano ha desplegado un operativo para buscar a la joven.

¿Quién es 'La Nicholette'?

La joven llamada Nicole Pardo tiene 25 años y es una creadora de contenido que cuenta con 183 mil seguidores en Instagram y 149 mil seguidores en Tiktok. Asimismo, posee su propio canal de YouTube y cuenta en Snapchat y Only Fans.

En su actividad en redes sociales, publica aspectos de su vida personal como encuentros con amigos, eventos, actividades de su vida diaria, excursiones o viajes. Tal y como plasma en su biografía, la mexicana vivía entre Culiacán y Phoenix, Arizona.

Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el 2025 cerró con 72 feminicidios, 41 más que el año anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.