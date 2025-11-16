Una influencer muere en su cumpleaños tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanol

Yasmim Ângela Feitosa de Souza, es una conocida comediante de Instagram brasileña que cuenta con 23.000 seguidores. Estaba celebrando su fiesta de 26 cumpleaños en su ciudad natal de Petrolina, situada en el este de Brasil, cuando, tras beber whisky casero junto a sus invitados, acabó muriendo. Al parecer, ella y su novio compraron el whisky en un pueblo rural a las afueras de la ciudad de São Bento do Una y lo compartieron con un amigo durante las festividades del lunes por la noche.

Se bebieron alrededor de un litro y medio de la botella, reveló la madre de Yasmim al medio de noticias brasileño 'g1'. Al día siguiente, mientras su novio se quejaba de sentirse mal, de Souza estuvo, según se informa, "feliz todo el día, bromeando con todos". "Me acompañó al mercado, hicimos las compras y almorzamos fuera. Esa noche empezó a sentirse mal", dijo a 'g1'. "Y entonces no pude hacer nada para salvar a mi hija."

Esa noche fue cuando Yasmim empezó a encontrarse mal y acabó muriendo por el presunto veneno, afirmó la madre. El novio de De Souza y el amigo que también bebió whisky tuvieron que acudir de urgencia al hospital con sospecha de intoxicación por metanol, aunque su estado hasta el jueves seguía sin estar claro, informa el Mirror US .

Síntomas de intoxicación por metanol

El metanol, un líquido incoloro, se usa comúnmente en la producción de productos químicos de limpieza, como disolvente para plásticos y pintura, y para eliminar el agua de los combustibles de vehículos y aeronaves. Según el Instituto Nacional de Salud, los humanos son particularmente susceptibles a la intoxicación por metanol, y la mayoría de los casos resultan del consumo de bebidas o productos adulterados que contienen metanol.

Los síntomas de la intoxicación por metanol pueden incluir náuseas, dolor abdominal y muscular, deterioro visual, mareos, debilidad y "alteraciones de la conciencia que van desde el coma hasta las convulsiones clónicas". "Las alteraciones visuales van desde una leve fotofobia y visión borrosa o nublada hasta una agudeza visual marcadamente reducida y ceguera total", informa el NIH. "En casos extremos, se produce la muerte".

La madre de la influencer reveló que los investigadores se llevaron el whisky restante de la botella para su análisis, y se ha informado que el funeral de la influencer tuvo lugar en el cementerio Campo da Esperança en Petrolina.

