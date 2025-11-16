Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

INTOXICACIÓN

Una influencer muere en su cumpleaños tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanol

Una popular creadora de contenido brasileña murió esta semana después de que ella y sus invitados a la fiesta supuestamente bebieran whisky mezclado con metanol en la fiesta donde celebraba su 26 cumpleaños.

Una influencer muere en su cumplea&ntilde;os tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanol

Una influencer muere en su cumpleaños tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanolRRSS @yasmim_angella

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Yasmim Ângela Feitosa de Souza, es una conocida comediante de Instagram brasileña que cuenta con 23.000 seguidores. Estaba celebrando su fiesta de 26 cumpleaños en su ciudad natal de Petrolina, situada en el este de Brasil, cuando, tras beber whisky casero junto a sus invitados, acabó muriendo. Al parecer, ella y su novio compraron el whisky en un pueblo rural a las afueras de la ciudad de São Bento do Una y lo compartieron con un amigo durante las festividades del lunes por la noche.

Se bebieron alrededor de un litro y medio de la botella, reveló la madre de Yasmim al medio de noticias brasileño 'g1'. Al día siguiente, mientras su novio se quejaba de sentirse mal, de Souza estuvo, según se informa, "feliz todo el día, bromeando con todos". "Me acompañó al mercado, hicimos las compras y almorzamos fuera. Esa noche empezó a sentirse mal", dijo a 'g1'. "Y entonces no pude hacer nada para salvar a mi hija."

Esa noche fue cuando Yasmim empezó a encontrarse mal y acabó muriendo por el presunto veneno, afirmó la madre. El novio de De Souza y el amigo que también bebió whisky tuvieron que acudir de urgencia al hospital con sospecha de intoxicación por metanol, aunque su estado hasta el jueves seguía sin estar claro, informa el Mirror US .

Síntomas de intoxicación por metanol

El metanol, un líquido incoloro, se usa comúnmente en la producción de productos químicos de limpieza, como disolvente para plásticos y pintura, y para eliminar el agua de los combustibles de vehículos y aeronaves. Según el Instituto Nacional de Salud, los humanos son particularmente susceptibles a la intoxicación por metanol, y la mayoría de los casos resultan del consumo de bebidas o productos adulterados que contienen metanol.

Los síntomas de la intoxicación por metanol pueden incluir náuseas, dolor abdominal y muscular, deterioro visual, mareos, debilidad y "alteraciones de la conciencia que van desde el coma hasta las convulsiones clónicas". "Las alteraciones visuales van desde una leve fotofobia y visión borrosa o nublada hasta una agudeza visual marcadamente reducida y ceguera total", informa el NIH. "En casos extremos, se produce la muerte".

La madre de la influencer reveló que los investigadores se llevaron el whisky restante de la botella para su análisis, y se ha informado que el funeral de la influencer tuvo lugar en el cementerio Campo da Esperança en Petrolina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Tropas españolas de la OTAN se preparan ante una posible invasión: "Una oportunidad para demostrar nuestras capacidades"

Tropas españolas desplegadas en Rumanía

Publicidad

Mundo

Imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro

Maduro convoca una "vigilia permanente" para defender Venezuela de los ejercicios militares de EEUU

Imagen del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Española se reunirá con el papa León XIV en medio de la investigación al obispo Zornoza

Policía de Francia

Herido grave un menor de 12 años tras un tiroteo

Imagen de archivo de hamburguesas
RETO VIRAL

Un joven lucha por su vida tras tragarse una hamburguesa sin masticarla

Una influencer muere en su cumpleaños tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanol
INTOXICACIÓN

Una influencer muere en su cumpleaños tras beber whisky casero presuntamente adulterado con metanol

Imagen de contenedores marítimos
Vivienda

Se mudan a un contenedor marítimo para ahorrar, pero un gasto se lo impide: "Pagamos más de 2.000 euros de luz"

Una familia de Bélgica optó por esta opción para abaratar gastos, pero no contaron con el gasto eléctrico.

Imagen explosión Buenos Aires
Incendio

VÍDEO: La impresionante explosión que deja 22 heridos y que se ve desde un avión

Tras la explosión, se originó un incendio que afectó a varias naves de un polígono industrial.

Imagen de las últimas inundaciones en Gaza.

Estados Unidos planea dividir Gaza en una zona verde y en otra roja, que quedará en ruinas

Imagen de la policía francesa en París

Una amenaza de bomba interrumpe la emisión de la cadena francesa BFMTV y obliga a evacuar su sede en París

Imagen de un gallo y unas gallinas

Estados Unidos confirma el primer caso de gripe aviar en humanos

Publicidad