Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Administración Trump

Rebelión en las aulas contra Trump: Centro de enseñanza superior rechazan la oferta de la Casa Blanca

Financiación e ideología. Siete centros de enseñanza superior rechazan una oferta de la Casa Blanca de concederles financiación preferente a cambio de erradicar sus políticas antiamericanas y anticonservadoras.

Las universidades de &eacute;lite se rebelan contra Trump

Las universidades de élite se rebelan contra TrumpReuters

Publicidad

Toni Baena
Publicado:

"Ningún gobierno, sea del partido que sea, debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir o contratar, o qué áreas de investigación pueden explorar". Es parte del comunicado emitido por la universidad de Harward. Es una de las instituciones más beligerantes con Trump que exigió al centro cambios en sus procesos de admisión, reorganización de departamentos, supresión de programas de diversidad, mayor control sobre las protestas estudiantiles y medidas que luchasen contra el antisemitismo acorde a lo que hacía la Casa Blanca. Unas peticiones que también "invitaron" a cumplir a la Brown University.

Esta centro rechazó una propuesta de la Casa Blanca que ofrecía financiación federal prioritaria a cambio de compromisos institucionales. Su rectora afirmó que de haberlo hecho se habría puesto en riesgo la "libertad académica y la gobernanza autónoma". Por su parte, Harvard se encontró con un congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales después de negarse a aceptar los requisitos del gobierno. Una financiación vital para sus proyectos de investigación. Las universidades han respondido que tales requisitos transgreden su derecho a gobernarse libremente, a definir sus parámetros académicos y a respetar la libertad de pensamiento de profesores y alumnos. Más de 200 instituciones firmaron una petición colectiva expresando su rechazo a lo que denominaron una "interferencia gubernamental sin precedentes" en la educación superior. "Principios como la libertad académica, la financiación de la investigación basada en el mérito y la independencia institucional son fundamentales y deben preservarse", ha dicho el rector de la Universidad de Arizona, Suresh Garimella, en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria.

Independencia ideológica vs financiación universitaria

Este enfrentamiento plantea al menos tres ejes de tensión fundamentales. En primer lugar, la financiación pública de la investigación y la enseñanza frente al principio de autonomía institucional: ¿Puede el Estado condicionar el apoyo económico a la adopción de determinadas políticas ideológicas? En segundo lugar, la libertad académica: ¿Dónde está el límite entre la exigencia de responsabilidad en materia de antisemitismo u otros abusos y el control estatal del contenido educativo? Finalmente, la dimensión política. La postura de la administración Trump ha sido percibida por muchas universidades como un intento de instrumentalizar el campus para una agenda política, lo que ha generado alarma en el mundo académico.

Los riesgos son reales para las universidades: perder acceso a fondos federales compromete no solo determinados proyectos de investigación sino también la capacidad de atraer talento internacional, becas y colaboraciones globales. Al mismo tiempo, la respuesta institucional demuestra que las universidades privadas están dispuestas a asumir el coste, tanto reputacional como financiero, antes que renunciar a lo que consideran sus principios básicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Mundo

Vanessa Gurrola

Acusan a la modelo y exreina de la belleza Vanessa Gurrola de asesinar a tiros a un presunto narcotraficante

Joven triste

Denuncian la venta sin control en redes de un veneno que ha acabado con la vida de 133 jóvenes

Luces encendidas de un coche de policía

Un menor de 13 años mata a su compañero de clase, lo descuartiza y se come el cadáver: "Sabía a pollo empanado"

botín robo Louvre
Robo Louvre

Una nueva grabación demuestra el papel de la seguridad durante el robo millonario en el Louvre

Las universidades de élite se rebelan contra Trump
Administración Trump

Rebelión en las aulas contra Trump: Centro de enseñanza superior rechazan la oferta de la Casa Blanca

Sarkozy entrando en la cárcel de La Santé
FRANCIA

Dos agentes acompañan a Nicolas Sarkozy en la cárcel ante las amenazas que pesan sobre él

Sarkozy ya ha pasado la primera noche en la cárcel y ha comenzado a escribir, según sus abogados.

Muere la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa
Parto en casa

Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa

La creadora de contenido de 30 años sufrió complicaciones tras el parto. Murió antes de llegar al hospital.

Un vestido de novia escotado pone en jaque a un asesor del ayatolá de Irán

Un vestido de novia escotado pone en jaque a un asesor del ayatolá de Irán: se casaba su hija y tampoco llebaba velo

Aumentan a seis los muertos, entre ellos dos niños, por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

Rusia intensifica su ofensiva y ataca las ciudades de Kiev y Zaporiyia tras la cancelación del encuentro entre Trump y Putin

Museo del Louvre.

El museo del Louvre reabre sus puertas en medio de una macroperación policial para localizar a los ladrones de un robo valorado en 88 millones de euros

Publicidad