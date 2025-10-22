Acusan a la modelo y exreina de la belleza Vanessa Gurrola de asesinar a tiros a un presunto narcotraficante

Una historia impactante que comenzaba hace dos años, el 17 de febrero de 2024, cuando un ciudadano mexicano llamado Christian Espinoza Silver fue emboscado y asesinado a tiros en el estacionamiento de un elegante complejo de apartamentos de California. Según la información aportada por los fiscales, la víctima se encontraba cerca de su BMW junto a un amigo, cuando justo antes de entrar al garaje Palisade UCT en San Diego, fue interceptado por varios disparos que le provocaron la muerte e hirieron a su acompañante.

Un caso que vuelve a la palestra este octubre de 2025, ya que las autoridades parecen tener sospechas que dictaminan quien cometió el brutal crimen que acabo con la vida de Espinoza y afectó al otro integrante del vehículo. Sospechas que ponen el foco en una modelo e influencer mexicana, Vanessa Gurrola, famosa por haber sido reina de la belleza de Sinaloa, México. Además de por su contenido en redes, que ha derivado en 1.4 millones de seguidores en la red social Instagram, con vídeos y fotos sobre belleza y paz mental.

Siendo este el último publicado en sus redes, en el que habla de un retiro espiritual que recientemente habría realizado y en el que muchos ya teorizan que ha podido ocurrir.

Hechos

Espinoza llevaba puesta una chaqueta de camuflaje, pantalones negros y una mochila negra. Una vestimenta que por desgracia terminó siendo lo último que llevaría en vida, ya que aquel 17 de febrero de 2024 le asesinaron en un brutal tiroteo que dejó un superviviente, un hombre no identificado de 39 años. La policía determinó que ambos hombres sufrieron múltiples heridas de bala, el fallecido fue encontrado tirado en la calle, mientras que el otro hombre fue descubierto cerca del automóvil en la entrada del garaje del apartamento.

Hace unas semanas, el nueve de octubre, Gurrola fue detenida y acusada de la muerte de aquel joven conocido también como "El Chato". Un nombre que podría dar pistas de las causas del asesinato debido a que su historial, en cual se dictamina que era socio de Pablo Edwin Huerta Nuno, un jefe de Tijuana Plaza que fue extraditado a San Diego por cargos federales. Determinando como posible móvil del crimen una guerra territorial entre la acusada y un cártel de la droga que lucha por el control de Baja California.

Detenida sin derecho a fianza

Vanessa Gurrola se declaró inocente de los hechos que se el atribuían, según información aportada por un portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego. No obstante mientras se dictas sentencia se encuentra detenida y sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Las Colinas en Santee. El próximo 19 de noviembre volverá a al corte donde se la juzgará y comunicará su condena.

