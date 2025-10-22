Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una nueva grabación demuestra el papel de la seguridad durante el robo millonario en el Louvre

Lo ha difundido la televisión francesa BFMTV, y se trata de un audio de la directora de recepción pública y vigilancia del museo. Esta nueva prueba implicaría que había personal de seguridad activo en el momento del robo y que debido a ello, los ladrones modificaron su plan inicial del robo

Sara Díaz
Publicado:

El Museo del Louvre reabre este miércoles sus puertas por primera vez desde el robo que se produjo hace tres días, aunque la Galería de Apolo en la que entraron los ladrones y se llevaron las ocho joyas de la historia y corona francesa, permanecerá cerrada de forma temporal.

Sin nuevos detalles sobre el paradero de los asaltantes y del paradero de las joyas, hoy ha salido a la luz un nuevo detalle sobre el papel que tuvo la seguridad del museo durante el atraco. Según, una grabación de audio que ha difundido la televisión francesa BFMTV, la directora de recepción pública y vigilancia del Louvre, Dominique Buffin, explicó que “varios agentes de intervención salieron y los pusieron en fuga”, impidiendo que los ladrones incendiaran el montacargas y obligándolos a abandonar al menos una pieza (la corona de la emperatriz Eugenia) en su huida.

Esta nueva prueba implicaría que había personal de seguridad activo en el momento del robo y que debido a ello, los ladrones modificaron su plan inicial del robo. Según la grabación, los ladrones tenían previsto “incendiar el montacargas” para destruir pruebas o dificultar la investigación. Gracias a la intervención de los agentes, eso no pudo completarse. Este hecho es relevante porque desde el domingo se está cuestionando los fallos de seguridad del museo.

Este debate sobre los sistemas de seguridad del museo se llevará al Senado francés. Este miércoles comparecerá la presidenta del Louvre, Laurence de Cars, en el cargo desde el 2021, mientras que los investigadores siguen con la búsqueda.

Cuenta atrás para encontrar las joyas

Expertos advierten que si no se captura a los ladrones del Louvre entre 24 y 72 horas, las joyas robadas podrían desaparecer para siempre.

Chris Maranello, de Art Recovery International, explicó a la BBC que las coronas y diademas robadas pueden desmontarse fácilmente y venderse en piezas. Robert Wittman, exagente del FBI, señaló que tanto los ladrones como investigadores privados están activos tras el robo. La red global de tráfico de arte y joyas robadas mueve miles de millones al año y conecta mercados clandestinos en ciudades como Dubái, Delhi, Nueva York y Tel Aviv.

