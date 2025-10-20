Detienen a una mujer tras abrir una maleta en un bar de París que contenía el cadáver de una niña que había sido violada y asesinada

El inicio del juicio en la Corte de lo Penal de París dejó en la sala una imagen estremecedora. En las grabaciones mostradas a los miembros del jurado, se ve a la acusada, Dahbia Benkired, sentada en un bar de la rue Manin con dos maletas junto a ella. En un momento, señala una de ellas, colocada en el suelo, y levanta levemente la tapa ante el hombre que está frente a ella tal y como informa Le Parisien.

Según la Fiscalía, esa maleta contenía el cuerpo de la niña Lola Daviet. Las imágenes, tomadas por las cámaras de seguridad, fueron presentadas como una de las pruebas clave del caso que conmocionó a Francia hace tres años.

Los fiscales relataron que la menor fue interceptada cuando regresaba a casa desde el colegio y fue llevada hasta un apartamento del edificio donde residía la acusada. Allí, siempre según la investigación, la niña sufrió agresiones sexuales y heridas graves que acabaron provocándole la muerte. Dijeron que la joven de 27 años usó tijeras y un cúter para herir a la niña antes de atar su cuerpo y cara con cinta adhesiva, dejándola morir por asfixia.

La colegiala fue "penetrada vaginal y analmente" mientras aún estaba viva, y su cabeza parcialmente cortada, dijeron los médicos forenses al tribunal.

El informe forense presentado al tribunal confirmó la existencia de lesiones compatibles con una muerte violenta. Después de los hechos, Dahbia Benkired habría trasladado el cuerpo en una maleta por las calles de París hasta el lugar donde finalmente fue hallado.

La familia rompe su silencio

Las imágenes mostradas en la sala llevaron a los familiares de la víctima a abandonar el tribunal entre lágrimas. La madre de la niña, Delphine Daviet, tomó la palabra para reclamar “justicia” y pidió que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido.

Su hijo, Thibault, se dirigió directamente a la acusada: “Diga toda la verdad… a toda Francia y a nosotros”. En ese momento, Benkired miró a la familia y pronunció una breve frase: “Lo que hice fue horrible y lo lamento profundamente”.

Los documentos del caso reflejan que Dahbia Benkired llegó a Francia con 14 años y que, tras permanecer de forma irregular en el país, en 2022 había recibido una orden de expulsión que nunca se ejecutó.

El asesinato de la niña reavivó el debate político en Francia sobre las políticas migratorias y la supervisión de las órdenes de expulsión, generando una fuerte discusión pública sobre el sistema de control fronterizo y la protección de menores.

Si la acusada es declarada culpable de los delitos de agresión sexual y asesinato de una menor, podría ser condenada a cadena perpetua. El juicio, seguido con enorme expectación por los medios franceses, está previsto que se prolongue hasta el 24 de octubre.

