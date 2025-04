Hallan en su casa el cuerpo sin vida de la influencer Aylin Gabriela en avanzado estado de descomposición

El pasado jueves 24 encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de su casa de Tijuana, Baja California, México. Se trataba de la creadora de contenido Aylin Gabriela García Rivera, originaria de Monterey, quien se mudó a la ciudad para una nueva oportunidad laboral en el ocio nocturno. La madre de la joven de 24 años, Arelyy Marg, confirmó de la noticia de la muerte.

Según el medio mexicano 'Zeta', el hallazgo del cadáver se produjo a las 02:02 horas, cuando un amigo de la joven alertó a emergencias de la situación. Las autoridades acudieron al domicilio encontrando el cuerpo sin vida sobre la cama y en estado de putrefacción, de lado y con la cabeza sobre la almohada.

La vivienda estaba desordenada y había preservativos usados. El cuerpo de la creadora de contenido no presenta signos de violencia. El amigo que llamó a los sanitarios contó que la joven se había quedado para cuidar el domicilio durante un mes, pero hacía dos semanas que no tenían contacto.

La madre se encuentra junto a su hermano en Tijuana realizando los trámites para trasladar el cuerpo de la joven a la ciudad mexicana de Monterrey. Pide colaboración para cubrir los gastos: "Solo es esta cuenta no hay ninguna otra por favor compartan", escribió en 'Facebook', donde añadió que "a todo solo amigos de mi hija, familia que nos estén apoyando con el proceso de mi hija Tifany que lo estoy realizando yo, su mamá, ojo estas no son mis cuentas no depositen nada".

El medio 'People' Aylin afirma que la creadora de contenido tenía dos hijas. Trabajaba por temporadas como bailarina en un club nocturno y compartía contenido exclusivo en plataformas digitales. En el pasado mantuvo una relación sentimental con el creador de contenido Alex Martín.

Los medios de comunicación locales han revelado que el cuerpo de la influencer estaba en estado de descomposición. La Fiscalía General de Justicia de Baja California (FGE) se encuentra al frente de la investigación para determinar si la muerte de la joven se ha producido por un homicidio o por muerte natural.

"Hasta el momento las autoridades no han emitido información al respecto aunque, de acuerdo con información de medios locales, la Fiscalía General de Justicia de Baja California abrió una carpeta de investigación para aclarar si se trató de un homicidio", informa 'People'.

Víctima de cáncer de colon

Dominique McShain, creadora de contenido neozelandesa, murió a los 21 años. Padecía cáncer de colon y los médicos le habían dado entre uno y cinco años de vida. La noticia llegó tiempo después de contraer matrimonio con su pareja Sean Suso.

Era estudiante de psicología y trabajaba en recursos humanos, pero la detección del cáncer obligó a abandonarlos para afrontar el tratamiento: "Básicamente, dejé de trabajar y de ir a la universidad porque tengo un cáncer muy grave y el tratamiento es muy intenso".

La influencer con más de 200.000 seguidores en Tiktok, se despidió el pasado 6 de abril informando a su comunidad que tras agravarse su estado había sido derivada a cuidados paliativos: "Mi hígado está fallando rápidamente hasta el punto de ictericia y el cáncer está progresando rápidamente".

Los médicos le desaconsejaron seguir con la quimioterapia: "En este punto, he pasado a los cuidados paliativos, centrándome en aliviar el dolor y gestionar los efectos secundarios". Asimismo criticó el sistema sanitario de Nueva Zelanda "por las restricciones que existen para acceder a escáneres y pruebas necesarias para la detección temprana del cáncer".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com