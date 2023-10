Guerra Israel-Hamás, en directo: El Ejército israelí "amplía sus operaciones" y deja Gaza incomunicada

Israel ha comunicado a los intermediarios de Catar su disposición a ofrecer concesiones en un posible intercambio por la liberación de un número considerable de rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás en Gaza. Estos rehenes fueron capturados tras el ataque terrorista contra territorio israelí el pasado 7 de días.

Según la información proporcionada una fuente política no especificó en detalle cuáles serían las contrapartidas que Israel estaría dispuesto a ofrecer. No obstante, se especula que estas concesiones podrían no estar vinculadas a la entrada de combustible en Gaza, ya que existe preocupación de que dicho material pueda ser utilizado por Hamás con fines que pongan en riesgo la seguridad regional.