Guerra Israel-Hamás, en directo: Biden niega haber pedido a Israel retrasar la ofensiva en Gaza

La Franja de Gaza ha vivido la jornada más sangrienta desde que Israel responde a los ataques de Hamás. El grupo islamista ha denunciado más de 700 muertos en las últimas horas. Mujeres, niños y hombres llegan sin parar a unos hospitales que están colapsados y donde ya se está operando sin anestesia. La falta de combustible está ahogando a todos los centros sanitarios de Gaza.

La ONU advirtió el martes que la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Gaza se está intensificando, con 320 ataques en las últimas 24 horas, el triple que en jornadas anteriores. Israel ha pedido la dimisión del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. "Los ataques de Hamás no vienen de la nada: el pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante", dijo Guterres.El ministro de Exteriores del país, Eli Cohen, pidió su dimisión: "Nada puede justificar el asesinato, daño y secuestro de civiles por Hamas".

Estas palabras son emitidas en medio de una serie de conflictos en curso en la región, en el marco del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Además, se ha observado un aumento en la intensidad de los ataques por parte de Israel en la región de Cisjordania. De acuerdo con informes de medios palestinos, en las últimas horas se ha registrado la pérdida de tres vidas y múltiples personas han resultado heridas como consecuencia de un ataque cerca del campo de refugiados de Yenín.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el 7 de octubre han fallecido 5.087 palestinos, entre ellos al menos 2.055 niños y 1.119 mujeres, mientras que los heridos ascienden a 15.273. Los israelíes fallecidos en el conflicto se mantienen en 1.400, en su mayoría víctimas de los actos terroristas cometidos el 7 de octubre por el movimiento islamista Hamás y otros grupos armados.

Estados Unidos reafirmó que no apoya un alto el fuego. Defienden que eso servirá para que Hamás se rearme, y después, en palabras del propio Joe Biden, porque no se puede pedir a Israel que cese los ataques mientras queden 220 rehenes suyos en manos de Hamás.

'Habrá intervención terrestre en Gaza'

'Wall Street Journal' informó, citando a funcionarios estadounidenses e israelíes, de que Israel retrasaba la invasión de Gaza para que Estados Unidos pueda enviar defensas antimisiles a la región para proteger a sus tropas allí. El ejército estadounidense creería que sus fuerzas serán el objetivo de los militantes cuando comience la invasión del territorio palestino gobernado por Hamás.

No obstante, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, negó este miércoles que haya pedido a Israel que posponga su incursión terrestre en Gaza hasta la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. "Lo que le he indicado es que si es posible sacar a esta gente sana y salva", afirmó Biden en una rueda de prensa, tras responder tajante que "no" le ha pedido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un retraso en la intervención porque eso es una "decisión" de Israel.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó este miércoles que "habrá intervención terrestre en Gaza" y que "se trabaja contra reloj" en los preparativos para destruir al grupo islamista palestino Hamás, autor de los ataques contra Israel del pasado día 7.

"Estamos en una guerra por nuestra soberanía, por nuestra existencia y nos hemos fijado dos objetivos fundamentales: erradicar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás y hacer todo lo posible por traer de vuelta a casa" a los rehenes en poder del grupo islamista palestino, dijo Netanyahu en una alocución televisada.