Guerra Israel-Hamás, en directo: Posible acuerdo de tregua entre Israel y Hamás

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha querido dejar claro que los actos de Hamás no disminuyen la responsabilidad de Israel de cara a distinguir entre civiles palestinos y milicianos en los ataques en la Franja. Concretamente, ha recalcado que a pesar de que "Hamás no tiene ninguna consideración por la seguridad de los civiles y está reteniendo a rehenes", mantiene que eso "no disminuye la responsabilidad de Israel de distinguir entre el pueblo palestino y Hamás ni de ocuparse de minimizar las muertes civiles".

La Casa Blanca ha instado a Israel a defenderse pero también ha señalado en varias ocasiones que deben tomar medidas para proteger a los palestinos de los terroristas.