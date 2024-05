Guerra Israel - Hamás, última hora en directo: al menos 50 muertos, varios de ellos niños, en un ataque israelí a un campo de refugiados en Rafah

Italia se ha sumado a los países que se han pronunciado sobre la ofensiva de Israel en Franja de Gaza y ha señalado que no se puede justificar más el ataque israelí a este enclave. "Hay una creciente dificultad de la situación, donde los palestinos están siendo exprimidos sin remordimientos con la muerte de miles de hombres, mujeres y niños que no tienen nada que ver con Hamás, esto no puede seguir siendo justificado". Así lo ha declarado el ministro de Defensa del país, Guido Crosetto a la cadena de televisión 'SkyTG24'.

El ministro señala que en un principio estuvieron de acuerdo con la respuesta de Israel al asalto de Hamás a territorio hebreo el pasado 7 de octubre de 2023. Sin embargo, señalan que hay que hacer diferencia entre el grupo islamista y la población palestina.