¿Qué significa que España reconozca como Estado a Palestina? Los interrogantes que quedan pendientes

Se hizo esperar, pero finalmente ya hay fecha concreta para que España reconozca a Palestina como un Estado, será en el Consejo de Ministros del próximo 28 de mayo. Fue uno de los primeros compromisos que el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar adoptó antes de echar a andar la actual legislatura.

Defensor de que la solución para el conflicto entre Israel y Gaza pasa por la creación de los dos Estados, Pedro Sánchez hoy ha comenzado a cumplir uno de sus compromisos de Gobierno con el fin de presionar a una solución en Oriente Próximo. Y lo hace empujado por la letal respuesta que Benjamin Netanyahu ha dado al brutal ataque del pasado 7 de octubre por parte del grupo terrorista de Hamás.

Se calcula que en Gaza han muerto más de 35.000 personas en estos meses de conflicto y Sánchez dijo hoy que si algo "tiene claro es que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina". Su anuncio cumple una promesa pero no despeja los interrogantes sobre las consecuencias prácticas que dicho mandato supondrá. Las primeras consecuencias ya se están viendo, después de que Israel haya llamado a consultas a la embajadora israelí en España.

¿Quién puede reconocer a un Estado?

Reconocer un Estado es un acto jurídico que se regula según el Derecho Internacional. Miramos ahora el artículo 97 de nuestra Constitución y leemos: "El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes".

Reconocer a un Estado es una función que corresponde única y exclusivamente al acuerdo del Ejecutivo, sin necesidad de contar con el respaldo del Parlamento, aunque se pueda pedir. Se trata de una decisión unilateral y no depende, en el caso de España, de que cuente o no con el visto bueno de la UE, que no tiene competencia en materia de reconocimiento de Estados.

¿Algún país más reconoce a Palestina como Estado?

España no es un verso suelto en este aspecto. Noruega primero, Irlanda y España minutos después, han manifestado hoy que el próximo 28 de mayo aprobarán el reconocimiento como Estado de Palestina. No son los únicos ya que de los 193 miembros de Naciones Unidas, algo más de 140 ya han dado este paso. Dentro de la UE hay socios de peso como Alemania, Francia o Italia que no lo han hecho.

El pasado 10 de abril, 143 países pidieron ante la Asamblea General de la ONU avalar a Palestina como Estado de pleno derecho, pero esta decisión debe contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad y Estados Unidos se opone.

¿Qué significa el reconocimiento?

Para ser reconocido como Estado hay que cumplir una especie de requisitos. Es necesario que haya una población definida, un territorio delimitado y un gobierno que ejerza la autoridad sobre él. Supuestos que hoy por hoy son difíciles de cumplir en este caso en concreto al no haber unas fronteras establecidas, ni un Gobierno con el control sobre todo el territorio que engloba Gaza y Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ejerce poder sobre Cisjordania pero la Franja de Gaza está en manos de Hamás a quien por ejemplo España considera un grupo terrorista.

España a partir del reconocimiento puede formalizar las relaciones políticas con Palestina y firmar tratados internacionales, entre otras iniciativas. Hasta ahora, nuestro país tiene suscrito un memorando de entendimiento de cooperación desde 1994 por el que se canaliza la ayuda humanitaria al pueblo palestino y otro para el establecimiento de consultas políticas desde 2012. Aunque lo cierto es que este gesto tiene más de simbología que de efectos prácticos en la vida política o jurídica.

Hay varios interrogantes, por ejemplo, saber si España abrirá embajada en Ramala que es donde la ANP tiene su sede, o también saber si nuestro país daría el paso de reconocer a Jerusalén como capital palestina, algo que hasta ahora no ha hecho. La ANP cuenta con una oficina en Madrid, que desde 2010 tiene rango de misión diplomática, antes era "delegación", y sus locales tienen inviolabilidad. El responsable de la oficina ejerce de embajador en la práctica y participa en las recepciones del rey al cuerpo diplomático.

Desde 2011, con Sudán del Sur, España no había reconocido a un nuevo Estado. Su aval en este caso llegó después de que la casi totalidad de los ciudadanos de este territorio apoyaran en referéndum la separación del norte del país.

