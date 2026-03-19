La guerra en Irán divide al entorno de Trump a meses de las elecciones

El debate sobre la guerra en Irán ha abierto una grieta en el entorno político y mediático más próximo a Donald Trump. Figuras vinculadas a su base de apoyo han comenzado a cuestionar la estrategia del presidente, en un momento marcado por la proximidad de las elecciones de mitad de mandato.

Uno de los ejemplos más visibles es el del comentarista Tucker Carlson, quien ha denunciado que se le acusa de actuar como "espía iraní" por sus críticas. Su postura no es aislada y se suma a otras voces del mismo espacio ideológico que han mostrado desacuerdo con la línea de la Casa Blanca.

Dimisión y críticas internas

La tensión se ha acentuado tras la dimisión de Joe Kent, hasta ahora responsable de la lucha antiterrorista en Estados Unidos. Kent, alineado con el movimiento de Trump, ha cuestionado la política exterior y ha vinculado su salida a esta discrepancia. El propio presidente ha respondido a su marcha con declaraciones críticas: "Era un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad".

Kent ha defendido su postura y ha señalado que, a su juicio, Israel ejerce influencia en las decisiones de Washington. Sus palabras han sido respaldadas por parte de la base política del movimiento MAGA.

Influencers y disputa mediática

La división también se traslada al ámbito digital. Creadores de contenido y figuras mediáticas con gran alcance han tomado posiciones enfrentadas. Tucker Carlson ha sido uno de los referentes de este sector crítico, con mensajes que alcanzan a millones de usuarios y que, en algunos casos, superan la difusión de cadenas tradicionales.

Frente a estas voces, otros perfiles influyentes como Laura Loomer mantienen su apoyo al presidente. Desde este sector se acusa de antisemitismo a quienes cuestionan la relación con Israel o la intervención en Irán.

El impacto de esta división coincide con un momento clave en el calendario político. A ocho meses de las elecciones legislativas, el Partido Republicano se juega mantener la mayoría en el Congreso.

En paralelo, los responsables de inteligencia han tenido dificultades para defender la intervención ante el Senado. Durante recientes comparecencias, varios senadores demócratas han intensificado la presión sobre la jefatura de inteligencia.

Pese a la controversia, las encuestas no reflejan, por ahora, un rechazo generalizado de la base republicana hacia las decisiones del presidente en Irán. Sin embargo, la fractura entre voces afines introduce un nuevo elemento en el debate político, con posibles efectos en el equilibrio electoral de los próximos meses.

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