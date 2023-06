"Sí, no gritó", la inquietante confesión que convirtió a Christian Brueckner en el gran sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

La investigación del caso Madeleine McCann sigue desbloqueando pequeñas pistas que lleven al paradero de la pequeña desaparecida el 3 de mayo de 2007 en el Algarve portugués. Christian Bruckner, principal sospechoso, habría confesado a un amigo que Madeleine "no gritó", un año después de su desaparición, durante una conversación mantenida en España, tal y como informa el diario 'Daily Mail'.

Bruckner, en prisión por violar a una mujer de 73 años en la misma temporada y zona del Algarve donde desapareció Madeleine, habría reconocido esto a un amigo, cuando este sacó el tema de la pequeña, según recoge el tabloide inglés.

"Christian me preguntó si todavía iba a Portugal, y le respondí: 'Ya no voy a Portugal porque hay demasiados problemas allí, Portugal tiene demasiada policía'. Le dije que realmente es extraño que desapareciera sin dejar rastro y Christian respondió: 'Sí, no gritó'", afirma el conocido que habría mantenido la conversación con el principal sospechoso.

El final del caso Madeleine, cada vez más cerca

Los agentes de Policía que investigan la desaparición de la pequeña han recolectado suelos de pozos en el Algarve luso y los han comparado con la suciedad que había en la furgoneta VW del principal sospechoso. Un análisis que acercaría a los investigadores a dar con el paradero de la niña, desaparecida hace ya 16 años.

La Policía rastreó el embalse de Barragem do Arade, apodado por el propio sospechoso como su "pequeño paraíso", durante varios días recogiendo muestras que posteriormente fueron analizadas. Uno de los objetivos era demostrar que Brueckner estuvo allí en 2007, cuando desapareció Madeleine.