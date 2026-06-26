Tres españoles muertos y 99 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

El gobierno venezolano ha vuelto a actualizar la cifra de muertos a causa del "doblete sísmico", esta asciende a 235. Ahora, las labores de rescate se centran en intentar encontrar a supervivientes entre los escombros, son 4.300 las personas heridas. El Gobierno de España ha confirmado que entre los muertos hay tres víctimas mortales y 99 desaparecidos, que son españoles.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en 90 "los desaparecidos", unas horas después de que el comunicado de Exteriores hablara de 80 españoles "sin localizar" por la autoridades diplomáticas. "Estamos hablando de sobre 90 personas desaparecidas", dijo Torres a la radio Cadena Ser, citando "los últimos datos".

Tras trasladar sus condolencias a las familias y allegados de estas víctimas, Exteriores ha recordado que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Además, durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey de camino a México, Albares ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente para que lo hagan a través de los teléfonos facilitados por el ministerio del que está al frente.

¿Andaluces entre los españoles afectados?

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, por su lado, ha asegurado este viernes que aún "no tienen conocimiento ni novedades" de la situación de los andaluces que residen en Venezuela tras los terremotos y ha expresado su confianza en poder tenerla "lo antes posible".

"Sabemos que hay españoles y una fuerte comunidad andaluza –conformada por unas 30.000 personas–, pero por ahora no tenemos conocimiento ni información", ha incidido Moreno a la vez que esperaba obtenerla "lo antes posible".

Ayuda enviada desde España

España se ha situado entre los primeros países en ofrecer ayuda operativa sobre el terreno. El Gobierno español ha puesto a disposición de Caracas los recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además de informar sobre que el consulado de España en Caracas ha sufrido daños "de una cierta envergadura" y que la embajada también ha sufrido desperfectos, Albares ha lamentado el fallecimiento de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas.

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