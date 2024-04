El general Gan Pampols, sobre la amenaza de Irán: "La respuesta de Israel sería masiva porque tiene potencia nuclear"

Todos los ojos están puestos en Oriente Medio y ya no solo por la guerra que asola Franja de Gaza. Ahora, en esta ecuación, han entrado más factores. Estados Unidos ha anunciado esta pasada madrugada a su ejército trasladado a Oriente Medio de un ataque inminente de Irán sobre Israel. Joe Biden ha reiterado, una vez más, el apoyo de Estados Unidos en la seguridad de Israel: "Como le dije al primer ministro Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra estas amenazas de Irán y sus representantes es férreo", señaló el presidente estadounidense.

Esto ha tenido consecuencias, como la prorrogación de suspensión de vuelos pertenecientes a la aerolínea alemana Lufthansa debido a la situación que asola Oriente Medio. El mundo aguanta la respiración porque cree posible un ataque inminente en Israel como venganza por parte de Irán. Una alarma que habría llegado después de que una agencia de noticias iraní publicase un informe en árabe en X (antes Twitter), alegando que todo el espacio aéreo sobre Teherán había sido cerrado para el uso de ejercicios militares. Posteriormente a publicarlo, lo eliminó y el medio ha negado haberlo publicado.

Esto ha ido un motivo de alarma para los países de Occidente que ahora están alerta ante un posible ataque por parte de Irán. Una tensión que no es nueva, ya que el pasado 1 de abril, esta vez por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, aviones de combate bombardearon la embajada iraní en Siria. Pero ¿se va a producir este ataque?, ¿es inminente?

El general Francisco Gan Pampols ha hablado para Antena 3 Noticias sobre este conflicto, lo que podría pasar y sus consecuencias y lo primero que alega es que este ataque de Irán a Israel "es muy probable" que se produzca pero "no con la inminencia que se quiere transmitir". "Irán esta realizando una campaña de información que entre otras cosas, hace que se eleve la tensión interna de Israel y añadir un plus a esa situación de presión que vive Israel en la esfera internacional", alega Gan Pampols, en referencia a la situación de cuestionamiento internacional al que se está viendo expuesto Israel debido a la ofensiva en Franja de Gaza que ya lleva 33.545 muertos.

"Israel sí es una potencia nuclear, la respuesta a Irán sería masiva"

El ataque de Irán a Israel, sería, según el general, "proporcionado". Cuenta que Irán tiene a su disposición "misiles balísticos de alcance intermedio que le permiten alcanzar cualquier punto del territorio de Israel", sin embargo, el ataque que haría Irán no sería desproporcionado porque, Gan Pampols deja claro que la respuesta de Israel sería masiva: "Yo creo que existirá siempre algo de proporcionalidad porque si el ataque fura desproporcionado, la respuesta de Israel sería masiva, porque Israel sí es una potencia nuclear (no reconocido pero sí que se estima que tiene entre 90 y 100 cabezas nucleares), así que ante una amenaza existencial que pudiera suponer un ataque masivo que es de lo que se trata según las informaciones de Irán, pues estaríamos ante un escenario dantesco que no contemplo".

Irán es un país que no contemplaba armas nucleares, sin embargo el general informa que, aunque "no es seguro que las tenga", "es probable es que haya conseguido capacidad para enriquecer uranio a nivel militar y como los vectores para colocar una cabeza si los tiene", esto querría decir que tendrá armas nucleares "en poco tiempo o ya dispone de ellas".

Tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el secretario de Estado del país, Antony Blinken, han reafirmado el apoyo de Estados Unidos a Israel si este ataque se produce. Gan Pampols señala: "La última declaración de Biden ha sido perfectamente clara, lo apoyará en toda situación en caso de ataque, está diciendo que es un aliado y que usará la defensa en su favor, evidentemente".

Las consecuencias del ataque, por otro lado, serían las de "un conflicto impredecible": el general asegura que no cree que, en el caso de una ofensiva de Irán a Israel, sea "directamente en el sentido de declararle la guerra a Israel". El conflicto "supondría colocarse abiertamente enfrente de Estados Unidos y eso yo creo que Irán no lo intenta". El objetivo de Irán, según Gan Pampols, es procurar "por todos los medios tensar la situación en Oriente Medio, ganar peso (que lo ha hecho ya a partir del 7 de octubre) e intentar conservar una postura en la que sea un referente en la zona para poder defender sus intereses", sin embargo, "mas allá no creo que quiera iniciar un conflicto que de escalar seria impredecible".

Líder de Irán: "Israel debe ser castigado"

El contexto de tensión en Oriente Medio es cada vez más extremo. Los signos de ello son los constantes "tiras y afloja" de los representantes de los países protagonistas del conflicto. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, alegó que Israel "debe ser castigado y lo será. Esto está directamente relacionado con la ofensiva del país hebreo sobre Franja de Gaza. Por otro lado Israel Katz, Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, aseguró que Israel responderá si Irán ataca.