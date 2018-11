El matrimonio homosexual en el mundo: España está entre los países más tolerantes

En Europa la situación sobre las uniones gays es bastante dispar, por el contrario, los países del Este, todavía se oponen a este tipo de relaciones poco convencionales.

De hecho, en el Cáucaso ruso hay hasta campos de internamiento para homosexuales, donde les rompen los huesos y aunque es muy difícil de verificar, hasta algunos han muerto. Han intentado que la Fiscalía lo investigue pero han alegado que en Chechenia no hay gays.

Así lo asegura Mijail Tomasov, activista del colectivo LGTBI Rusia: "He sido agredido varias veces. La última vez, un hombre me pregunto si yo era gay, le dije que sí y me golpeo salvajemente... estuve 3 meses en el hospital"

Sólo en 23 naciones del mundo está legalizado el matrimonio homosexual. Fuera de Europa, la situación es aún más complicada porque aún cuatro de cada diez países siguen penalizando con dureza la homosexualidad. En muchos de ellos, con pena de cárcel incluso con pena de muerte como Arabia Saudí, Yemen o Mauritania.