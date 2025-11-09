Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ucrania-Rusia

Las fuerzas rusas, a punto de capturar Pokrovsk, ciudad clave en Donetsk

Tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas en nuevos ataques en la zona de Donetsk.

Piloto de la unidad de veh&iacute;culos no tripulados de la Brigada Predator de la Polic&iacute;a de Patrulla Ucraniana en Donetsk

Piloto de la unidad de vehículos no tripulados de la Brigada Predator de la Policía de Patrulla Ucraniana en DonetskEFE

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas como consecuencia de estos nuevos ataques en la zona de Donetsk. Así lo ha informado su gobernador, Vadim Filashkin.

El informe detalla que en las últimas horas se ha registrado la muerte de dos personas en Kostantínovka, considerada una de las últimas barreras ucranianas en esta región. El otro fallecido se ha registrado en la ciudad de Oleksandrivka.

Filashkin ha informado de que han muerto ya 3.370 y otras 8.438 han resultado desde que Rusia dio inicio a la ofensiva rusa sobre Donetsk. Sin embargo, no recogen lo ocurrido en Mariúpol y Volnovaja.

En los últimos días se ha intensificado el asedio a otro de los pocos bastiones ucranianos en Donetsk, Pokrovsk. Una ciudad minera e industrial, clave para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás. Según los últimos informes, las fuerzas rusas están cerca de hacerse con ella de forma definitiva.

Rusia y Ucrania en Pokrovsk

La conquista de la ciudad ucraniana de Pokrovsk acercaría a Rusia a su objetivo de controlar toda la región oriental de Donetsk, a pesar de los intentos de Ucrania por mantener la ciudad. Se trata de un punto clave en la zona de Donetsk.

Las fuerzas ucranianas mantienen por el momento el control del norte de la ciudad y contraatacan contra los distritos del sur que están cayendo. "Su captura, tras un año de intentos fallidos, se ha convertido en una cuestión de reputación para Rusia", aseguró a 'Efe' Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa.

El combate continúa mientras "todos esperan" los próximos movimientos de Washington, subrayó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Rusia teme mucho las decisiones fuertes que tome Estados Unidos si no tiene éxito en el campo de batalla", afirmó. Para Zelenski, Pokrovsk es la prioridad de Rusia, ya que espera que ayudará a que la captura de Donetsk parezca inevitable y convencerá a los líderes estadounidenses de no aplicar más sanciones contra Moscú.

La pérdida de Pokrovsk supondría un duro golpe para Ucrania, dada su importancia como centro logístico.

Ataque contra una central térmica de Rusia

Al mismo tiempo, Ucrania bombardea zonas rusas. Las autoridades locales de Rusia han denunciado un ataque con drones durante la pasada noche contra la central térmica del mayor proveedor de calefacción de la ciudad de Vorónezh. El ataque ha provocado un incendio en las instalaciones, aunque ha sido extinguido "rápidamente". También ha provocado cortes de luz y calefacción.

Por motivos seguridad, las autoridades han suspendido temporalmente el suministro eléctrico en ciertas zonas de la ciudad, aunque a lo largo del día se ha ido restableciendo.

La central térmica CHPP-1 suministra energía térmica a cuatro distritos de Vorónezh: Livoberezhni, Zaliznichni, Leninski y Tsentralni, así como a más de 1.000 empresas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Mundo

Imagen del terremoto de 6,7 grados de magnitud en Japón

Japón emite una alerta de tsunami tras sufrir un terremoto de 6,7 grados de magnitud

Agujas de jeringuillas

Un enfermero mata a 10 pacientes para "reducir su carga de trabajo durante los turnos nocturnos"

Piloto de la unidad de vehículos no tripulados de la Brigada Predator de la Policía de Patrulla Ucraniana en Donetsk

Las fuerzas rusas, a punto de capturar Pokrovsk, ciudad clave en Donetsk

El influencer Anunay Sood en imagen de archivo
Influencer

Muere en extrañas circunstancias el influencer Anunay Sood a los 32 años

Paramilitares disparan, atacan y atropellan a civiles a las afueras de una de las ciudades más importantes de Sudan.
SUDÁN

Paramilitares disparan, atacan y atropellan a civiles a las afueras de una de las ciudades más importantes de Sudán

Imagen de la telaraña
Descubrimiento científico

Descubren la telaraña más grande del mundo: más de 111.000 arañas y 106 metros cuadrados

La telaraña se encuentra en la Cueva de Azufre, que se sitúa en la frontera entre Grecia y Albania.

Rusia deja fuera de servicio todas las plantas térmicas de Centrenergo tras su ataque más masivo contra Ucrania
Rusia-Ucrania

Rusia deja fuera de servicio todas las plantas térmicas de Centrenergo tras su ataque más masivo contra Ucrania

La operadora estatal confirma que ha perdido toda su capacidad de generación eléctrica. La empresa privada DTEK también denuncia daños graves en una de sus centrales.

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump propone enviar a los ciudadanos el dinero de la cobertura sanitaria 'Obamacare'

Taxistas protestando en México

Taxis solo para mujeres: una red feminista crea espacios seguros contra el acoso y los secuestros en México

El inodoro de oro ofrecido a Donald Trump

Sale a subasta el inodoro más valioso del mundo por un precio superior a los 8 millones de euros

Publicidad