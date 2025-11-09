Las fuerzas rusas, a punto de capturar Pokrovsk, ciudad clave en Donetsk

Al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas como consecuencia de estos nuevos ataques en la zona de Donetsk. Así lo ha informado su gobernador, Vadim Filashkin.

El informe detalla que en las últimas horas se ha registrado la muerte de dos personas en Kostantínovka, considerada una de las últimas barreras ucranianas en esta región. El otro fallecido se ha registrado en la ciudad de Oleksandrivka.

Filashkin ha informado de que han muerto ya 3.370 y otras 8.438 han resultado desde que Rusia dio inicio a la ofensiva rusa sobre Donetsk. Sin embargo, no recogen lo ocurrido en Mariúpol y Volnovaja.

En los últimos días se ha intensificado el asedio a otro de los pocos bastiones ucranianos en Donetsk, Pokrovsk. Una ciudad minera e industrial, clave para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás. Según los últimos informes, las fuerzas rusas están cerca de hacerse con ella de forma definitiva.

Rusia y Ucrania en Pokrovsk

La conquista de la ciudad ucraniana de Pokrovsk acercaría a Rusia a su objetivo de controlar toda la región oriental de Donetsk, a pesar de los intentos de Ucrania por mantener la ciudad. Se trata de un punto clave en la zona de Donetsk.

Las fuerzas ucranianas mantienen por el momento el control del norte de la ciudad y contraatacan contra los distritos del sur que están cayendo. "Su captura, tras un año de intentos fallidos, se ha convertido en una cuestión de reputación para Rusia", aseguró a 'Efe' Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa.

El combate continúa mientras "todos esperan" los próximos movimientos de Washington, subrayó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Rusia teme mucho las decisiones fuertes que tome Estados Unidos si no tiene éxito en el campo de batalla", afirmó. Para Zelenski, Pokrovsk es la prioridad de Rusia, ya que espera que ayudará a que la captura de Donetsk parezca inevitable y convencerá a los líderes estadounidenses de no aplicar más sanciones contra Moscú.

La pérdida de Pokrovsk supondría un duro golpe para Ucrania, dada su importancia como centro logístico.

Ataque contra una central térmica de Rusia

Al mismo tiempo, Ucrania bombardea zonas rusas. Las autoridades locales de Rusia han denunciado un ataque con drones durante la pasada noche contra la central térmica del mayor proveedor de calefacción de la ciudad de Vorónezh. El ataque ha provocado un incendio en las instalaciones, aunque ha sido extinguido "rápidamente". También ha provocado cortes de luz y calefacción.

Por motivos seguridad, las autoridades han suspendido temporalmente el suministro eléctrico en ciertas zonas de la ciudad, aunque a lo largo del día se ha ido restableciendo.

La central térmica CHPP-1 suministra energía térmica a cuatro distritos de Vorónezh: Livoberezhni, Zaliznichni, Leninski y Tsentralni, así como a más de 1.000 empresas.

