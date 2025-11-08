Sale a subasta el inodoro más valioso del mundo por un precio superior a los 8 millones de euros

Un inodoro de oro completamente funcional, que causó sensación cuando fue instalado en el Museo Guggenheim de Nueva York y que fue robado del palacio natal de Winston Churchill, será el protagonista de la próxima temporada de subastas de arte contemporáneo.

La casa de subastas Sotheby's ha anunciado que va a sacar a la venta 'America', la célebre escultura del artista italiano Maurizio Cattelan. Esta pieza saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre con un precio de salida que rondará los 8.643.500 millones de euros.

'America', que pesa aproximadamente 100 kilos y está fabricada en oro de 18 quilates, se va a exhibir al público en el edificio Breuer, aunque en esta ocasión los visitantes solo podrán contemplarla, sin posibilidad de usarla.

Tal y como ha indicado Sotheby's, la subasta no contará con una puja irrevocable previa, un detalle que añade aún más incertidumbre y expectación.

El inodoro de oro pasó por el Palacio de Blenheim y casi llegó a manos de Trump

El inodoro de oro debutó en el Museo Guggenheim de Nueva York, donde se instaló en un baño público y permitió a más de 100.000 visitantes experimentar una "intimidad sin precedentes con una obra de arte", tal y como describió el museo. Un año después, en 2017, la escultura viajó al Palacio de Blenheim, en Reino Unido, donde alcanzó mucha más notoriedad.

Cuando el inodoro estaba en el Palacio de Blenheim, un grupo de ladrones perpetró un robo audaz: arrancaron el inodoro de sus instalaciones y huyeron, dejando una pequeña instalación en dicho palacio.

Sin embargo, la historia de 'America' no solo está marcada por el crimen, sino también por la polémica política. Esta obra fue protagonista de un intercambio insólito con la Casa Blanca: durante el 2018, el presidente Donald Trump solicitó un Van Gogh al Guggenheim para su residencia privada pero esa propuesta fue rechazada y a cambio le ofrecieron el inodoro dorado, que no fue aceptado por el presidente.

'America' establece un diálogo directo con la 'Fuente' de Marcel Duchamp

Desde el primer momento, el significado conceptual de la escultura generó intensos debates en el mundo del arte. Tal y como aseguró David Galperin, jefe de arte contemporáneo de Sotheby's, "America es una de las obras más icónicas e influyentes de Cattelan", y que representa su regreso a la creación artística tras un periodo de retiro.

Galperin subrayó en CNN que "Cattelan ha criticado el sistema, durante toda su carrera". También el propio Cattelan señaló la afinidad entre el magnate y el brillo del oro y subrayó que "ya comas una cena de 200 dólares o un hot dog de dos, el resultado al ir al baño es el mismo".

'America' establece un diálogo directo con la 'Fuente' de Marcel Duchamp, el famoso urinario presentado en 1917. Mientras Duchamp elevó un objeto cotidiano al estatus de arte mediante su contextualización, Cattelan recreó el objeto en oro y lo devolvió a su función original instalándolo en un baño de un museo.

Para Cattelan, la inspiración detrás de 'America' surgió de una observación sencilla: en los museos existen muchos espacios considerados sagrados, pero solo hay uno que nunca lo es: el baño.

